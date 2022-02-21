Час-Тайм. Як у США реагують на заяви щодо так званих «ДНР» і «ЛНР»

В ефірі Час-Тайм. США у координації з європейськими союзниками продовжують дипломатичні зусилля, щоб не допустити нового вторгнення Росії в Україну. Президент Байден погодився у принципі зустрітись з Путіним, але виключно за умов, якщо Кремль не піде на подальшу агресію. Як Вашингтон реагує на заяви щодо так званих «ДНР» і «ЛНР»? Обстріл селища міського типу Новотошківське на Луганщині: подробиці. Активісти із різних штатів приїхали в столицю США, щоб долучитись до мітингу на підтримку України. У Каліфорнії також провели акції солідарності з Україною.