Студія Вашингтон. Чи можлива зустріч Байдена і Путіна?

Сьогодні в Студії Вашингтон. США у координації з європейськими союзниками продовжують дипломатичні зусилля, щоб не допустити нового вторгнення Росії в Україну. Президент Байден погодився у принципі зустрітись з Путіним, але виключно за умов, якщо Кремль не піде на подальшу агресію. Водночас американські високопосадовці попереджають про загострення ситуації на українському кордоні.