Студія Вашингтон. Чи можлива зустріч Байдена і Путіна?
Сьогодні в Студії Вашингтон. США у координації з європейськими союзниками продовжують дипломатичні зусилля, щоб не допустити нового вторгнення Росії в Україну. Президент Байден погодився у принципі зустрітись з Путіним, але виключно за умов, якщо Кремль не піде на подальшу агресію. Водночас американські високопосадовці попереджають про загострення ситуації на українському кордоні.
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