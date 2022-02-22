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Час-Time

Час-Тайм. Байден оголосив перший раунд масивних санкцій проти Росії

Час-Тайм. Байден оголосив перший раунд масивних санкцій проти Росії
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Час-Тайм. Байден оголосив перший раунд масивних санкцій проти Росії

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В ефірі Час-Тайм. США та західні союзники низкою каральних заходів відреагували на визнання Росією незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР» та введення додаткових військ на окуповані території. Президент Байден оголосив про запровадження першого раунду масивних санкцій, назвавши останні дії Росії початком нового вторгнення в Україну та пообіцявши нові санкції у разі подальшого вторгнення.

Дмитро Кулеба у Вашингтоні закликав не допустити повторення сценарію 2014 року, коли на російську агресію в Криму світ реагував надто повільно. Як «кримські» уроки допомагають США та партнерам захищати Україну зараз?

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