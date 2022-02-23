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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Які саме санкції проти Росії вводять США

Студія Вашингтон. Які саме санкції проти Росії вводять США
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Студія Вашингтон. Які саме санкції проти Росії вводять США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США та західні союзники низкою каральних заходів відреагували на визнання Росією незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР» та введення додаткових військ на окуповані території. Президент Байден оголосив про запровадження першого раунду масивних санкцій, назвавши останні дії Росії початком нового вторгнення в Україну та пообіцявши нові санкції у разі подальшого вторгнення.

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