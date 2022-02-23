Чи достатні санкції Заходу, щоб стримати Путіна?

США, ЄС, Велика Британія, Канада, Німеччина, Японія та Австралія оголосили про запровадження нових санкції проти Росії у відповідь за її дії щодо України.

Президент США Джо Байден оголосив у вівторок про перший пакет американських санкцій, що включає блокування активів двох великих російських банків, обмеження на торгівлю державними російськими облігаціями, санкції проти членів кремлівської еліти та їхніх родин, тощо. Байден підтримав рішення Німеччини зупинити сертифікацію трубопроводу "Північний потік-2". Раніше ЄС оголосив про обмеження доступу Росії до європейських фінансових ринків та санкції проти низки осіб та організацій.

Росія назвала санкції незаконими. Китай розкритикував західні санкції. Речниця Міністерства закордонних справ Кита Хуа Чунін заявила, що минулі санкції "спричинили серйозні складнощі для економіки та добробуту відповідних країн".

У Білому домі вважають новий пакет санкцій болючим для Росії.

Зупинка втілення "Північного потоку-2" означатиме, що змарновано трубопровід, у який інвесторвано 11 млрд доларів, втрачено потужне джерело потенційних надходжень до російської скарбниці, послаблено геостратегічний вплив Росії в Європі, заявив під час брифінгу для преси заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.

Нові фінансові санкції Сінгх назвав лише "вістрям того, що ми можемо завдати". Зокрема, санкції стосуються Внєшекономбанку та Промсвязьбанку, які, за заявою посадовця, обслуговують кошти Кремля та фінансують російське військо. Сінгх додав: "жодна російська фінансова установа не убезпечена у випадку подальшого вторгнення".

Деякі експерти вважають санкції недостатніми.

"Оголошені санкції практично не матимуть впливу ні економічного, ні політичного, - сказав у вівторок "Голосу Америки" Кріс Міллер, аналітик Американського інституту підприємництва. - Оголошені сьогодні санкції, а саме щодо суверенного боргу матимуть незначний негативний макроекономічний вплив на Росію".

Важливо, що санкції показали, що США готові обмежувати діяльність великих держбанків РФ. Нові санкції також засвідчили координацію між США, Європою та країнами Азії, значно кращу, ніж в 2014 році, твітує аналітик Центру нової американської безпеки CNAS Едді Фішмен.

"Якщо Путін посились агресію, я очікую, що сьогоднішні санкції стануть лише вершиною айсберга", - зауважує експерт.

Не переоцінювати вплив санкцій проти олігархів на Путіна закликає колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Я на 100% за санкції проти російських олігархів, - твітує колишній посадовець. - Але не переоцінюймо їхній вплив на Путіна. Вони залежать від Путіна. Чим більше олігарх зв'язаний із закордоном, тим менше їх пов'язує з Путіним".

Санкції не змінять плани Путіна, який готовий піти на великі втрати, щоб зберегти російські сфери інтересів, пише аналітик Defense Priorities Деніел Депетріс в колонці для NBCNews. Депетріс вважає "порожньою мрією" бажання України вступити до НАТО і припускає, що Росія готова до санкцій, особливо з огляду на те, що не йдеться про відключення Росії від системи розрахунків SWIFT.

А радник Конгресу США з питань протидії корупції та санкцій Пол Массаров у статті оприлюдненій виданням The Bulwark вказує, що кінцевою метою санкційних заходів спрямованих проти Росії має стати "повне відрізання Путіна, його поплічників, та клептократичної російської держави від глобальної економіки".

На думку Массаро, США та їх союзники мали вдатись до цього кроку "дуже давно".

В статті використано мареріали англомовної служби "Голосу Америки", NBC, The Bulwark.