Байден оголосив про запровадження першого траншу санкцій проти Росії. Вважає, що Москва розпочне наступ на Україну

США розпочинають запроваджувати щодо Росії санкції, які є "значно суворішими" за ті, які було запроваджено проти неї у 2014-му році. Про це у вівторок заявив президент США.

Джо Байден зазначив, що надалі санкції посилюватимуться, якщо вторгнення Росії розширюватиметься.

"Сьогодні я оголошую про перший транш санкцій, щоб примусити Росію заплатити за їхні дії вчора. Ці заходи тісно скоординовані з нашими союзниками та партнерами, і ми будемо продовжувати посилювати санкції, якщо Росія здійснюватиме ескалацію. Ми накладаємо санкції повного блокування на дві потужні російські фінансові установи - ВЕБ та їх військовий банк. Ми накладаємо санкції проти державного боргу Росії. Це означає, що ми відрізали уряд Росії від фінансування із Заходу. Вони більше не можуть залучати кошти на Заході, і не можуть торгувати своїми новими борговими забов'язаннями на нашому ринку, чи на європейських ринках. Починаючи із завтрашнього дня, ми також будемо накладати санкції на еліти Росії та членів їх родин. Вони мають долю і корупційні прибутки від дій Кремля, то ж матимуть долю у покаранні", - заявив Байден.

Президент США також наголосив, що російський газопровід "Північний потік-2" не запрацює.

За словами Байдена, США продовжать військову підтримку України.

При цьому президент США відзначив, що вже присутні у Європі американські війська буде відправлено до країн Балтії.

Байден наголосив, що ці кроки є оборонними, а США "не мають жодного наміру воювати з Росією".

"Але ми хочемо надіслати зрозуміле повідомлення, що США разом із нашими союзниками будуть захищати кожен дюйм території НАТО", - заявив Байден.

Президент США також заявив, що Вашингтон та союзники лишаються відкрити до діалогу з Росією.

"Що б не зробила Росія далі, ми готові відповісти разом та рішуче", - заявив президент США.

Байден також додав, що США досі вважають, що Росія готова розпочати масовий військовий напад на Україну.

"Сподіваюсь, що я не правий щодо цього, що ми не праві", - відзначив Байден.

Президент США також вказав, що заходи щодо Росії обернуться наслідками і для самої Америки. За словами Байдена, його адміністрація докладатиме зусиль, щоб не допустити зростання цін на пальне для американців.

Напередодні Росія визнала незалежність підтримуваних нею самопроголошених "республік" на сході України. З очільниками підписані договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу. Договори, які вже ратифіковано, фіксують зобов'язання сторін "надавати одне одному допомогу у разі, якщо інша сторона стає об'єктом нападу", та ін.

Сьогодні ж Рада Федерації РФ дала дозвіл Путіну на використання військ країни за її межами.

За повідомленнями ЗМІ, Путін заявив, що Україна повинна відмовитись від членства у НАТО, визнати анексію Криму. Президент Росії також хоче демілітаризації України, припинення поставок озброєнь.

Повідомляється, що Москвою ухвалено рішення про евакуацію співробітників посольств та консульства з України. Причиною такого рішення назвали напади на російські установи в Україні, починаючи з 2014 року.

У статті використано матеріали ТАСС, Интерфакс, "Української правди".