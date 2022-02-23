Час-Тайм. США запровадили санкції проти оператора Північного потоку-2

В ефірі Час-Тайм. Безпекова ситуація в Україні у зв'язку з останнім раундом російської агресії погіршується. Про це повідомляють американські високопосадовці. Головне про реакцію адміністрації США на розвиток подій в Україні. У рамках Генасамблеї ООН відбулися щорічні дебати, присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу. «Ми з Україною»: Близько сотні українців вийшли на протест до Стенфордського університету.