НАТО проведе консультації в рамках статті 4 

Країни східного флангу НАТО, Польща, Литва, Латвія та Естонія ініціювали консультації в рамках статті 4 Статуту НАТО, щоб обговорити зміцнення Альянсу та оборонні плани НАТО. Стаття 4 Статуту НАТО передбачає проведення консультацій у випадку загрози для когось із созників, або коли хтось із союзників вважає, що існує загроза для їхньої територіальної цілісності, політичної незалежності, безпеки.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала російське вторгнення "загрозою для світу та всіх країн НАТО" і закликала зробити додаткові кроки зі зміцнення оборони союзників по НАТО.

Уряд Естонії засудив військовий напад Росії на Україну. Подібні заяви прозвучали і від уряду Польщі та Литви.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також виступив з осудом дій Росії: "Я рішуче засуджую безрозсудний і неспровокований напад Росії на Україну, який ставить під загрозу життя незліченої кількості цивільних. Незважаючи на наші неодноразові застереження та невтомні зусилля дипломатії, Росія обрала шлях агресії проти суверенної та незалежної країни."

Раніше США, Німеччина та Велика Британія заявили про передислокацію військових з метою зміцнення східного флангу НАТО.

США планують більш ніж подвоїти контингент військових, які перебувають в Польщі. У Польщі на тимчасовій основі буде додатково розміщено 4 700 військових США.