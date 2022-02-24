Держдеп здійснює координацію з ЄС, країнами Балтії, Туреччиною щодо дій Росії

Держеп повідомляє, що очільник зовнішньополітичного відомства США Ентоні Блінкен у четвер провів окремі розмови з міністрами закордонних справ Туреччини, Латвії, Литви, Естонії, та верховним представником Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки.

У ході розмови із турецьким колегою Блінкен засудив напад Росії на Україну, та подякував Туреччині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Спілкуючись із колегами з Латвії, Литви, Естонії, Блінкен наголосив на важливості єдності членів НАТО для потужної та швидкої відповіді на агресію Росії.

У ході з розмови Блінкена та верховного представника Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки, сторони підкреслили, що разом з партнерами віддані накладенню суворих санкцій та економічних заходів для притягнення Росії до відповідальності за її незаконну агресію проти України.

Розмову із очільником зовнішньополітичного відомства Туреччини сьогодні провів міністр закордонних справ України Кулеба.

"Туреччина підтримує Україну. Обговорили практичні кроки задля безпеки регіону Чорного моря на тлі брутального нападу Росії на Україну. Україна розраховує на рішучі дії. Зараз вирішується питання нашої спільної безпеки", - твітує Кулеба.

Між тим, як повідомляє "Интерфакс", у четвер президент Росії Володимир Путін заявив, що дії РФ в Україні це "вимушений захід", і Москві "просто не лишили жодних шансів вчинити інакше".

Водночас ТАСС наводить слова голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького, який заявив, що Росія виступає за діалог з питань безпеки.

"Росія завжди виступала за діалог, тим більше з питань безпеки. Але зустрічалася з глухим муром щодо своїх ініціатив", - заявив Слуцький.

У статті використано матеріали ТАСС, "Интерфакс".