Байден вказав, коли можна буде оцінювати ефективність "фундаментальних" санкцій проти Росії

Президент Джо Байден у четвер звернувся до американського народу у зв'язку з великомасштабним вторгненням російських військ в Україну.

Президент заявив, що атака на Україну планувалася задовго до того, як вона розпочалася. Байден сказав, що напад Росії на Україну є неспровокованим, а Москва відкинула пропозиції США щодо дипломатичного діалогу.

Байден наголосив, що США тривалий час попереджали про плани наступу Росії, а нині її агресія розгортається "переважно" так, як це прогнозувала американська сторона.

Президент обіцяв нові санкції у відповідь на кричуще порушення міжнародного права з боку Росії.

"Сьогодні я запроваджую додаткові сильні санкції та нові обмеження щодо того, що можна експортувати до Росії. Це обернеться значними втратами для економіки Росії - і негайно, і з часом. Ми розробили ці санкції так, щоб зробити максимальним довготерміновий вплив на Росію та звести до мінімуму вплив на США та наших союзників", - заявив Байден.

Президент США вказав, що "Група семи" обмежить здатність Росії здійснювати операції із доларами, фунтами, євро, єнами та бути частиною глобальної економіки.

Заходи, вказав президент, завдадуть удару по здатності Росії розвивати її збройні сили, конкурувати у сучасній економіці.

"Сьогодні ми наклали санкції на російські банки, які разом мають понад один трильйон доларів активів. Ми відрізали від американської фінансової системи головний банк Росії, який сам по собі тримає понад третину банківських активів Росії. І сьогодні ми також блокуємо 4 провідні банки. Це означає, що кожен актив, який вони мають у США, буде заморожено, це включає другий за розміром банк Росії ВТБ, який має 250 мільярдів доларів активів", - сказав Байден.

Президент США також повідомив про санкції проти російських еліт та їхніх родичів, позбавлення найбільших державних компаній Росії можливості залучати західні інвестиції.

Байден наголосив, що деякі найпотужніші санкції Росії буде розгорнуто з часом, а їхній ефект завдасть удару по індустріальній базі РФ на багато років.

За словами Байдена, санкції США та їхніх союзників відріжуть половину високотехнологічного імпорту до Росії.

Глава Білого дому заявив, що вже зараз запроваджені раніше економічні санкції позначилися на стані російської економіки.

Відповідаючи на запитання про ефективність цих санкцій Байден заявив, що до цієї розмови можна буде повернутись за місяць, а запроваджені санкції хоча і не торкнулись обмеження доступу Росії до SWIFT, але є безпрецедентними.

"Це фундаментальні санкції. Давайте десяь за місяць поговоримо про те, чи працюють ці санкції", - заявив Байден.

Президент США також заявив, що поки не може відповісти, чи ведеться діалог із Китаєм щодо ізоляції Росії.

Він також наголосив, що звинувачення Москви на адресу України є хибними, а агресором є Путін. "Ця агресія не залишиться без відповіді", - сказав Байден.

Байден зазначив, що у протистоянні російській агресії США стоять пліч-о-пліч із союзниками і партнерами.

Президент нагадав, що війська США не беруть участь у конфлікті між Росією та Україною, і наголосив на посиленні східного флангу НАТО. "Якщо він вдасться до дій щодо країни НАТО, ми будемо діяти", - заявив Байден.

Як відомо, на Заході відкинули ключові вимоги щодо безпекових гарантій для Росії, включно із гарантіями нерозширення НАТО на Україну, наголосивши на їхній принциповій неприйнятності. У відповідь Росія заявила, що вимушена буде звернутись до "військово-технічних заходів".

Між тим, як повідомляє "Интерфакс", у четвер президент Росії Володимир Путін заявив, що дії РФ в Україні це "вимушений захід", і Москві "просто не лишили жодних шансів вчинити інакше".

Раніше, повідомляє ТАСС, у МЗС Росії заявили, що Москва дасть сильну відповідь на санкції США.

У статті використано матеріали "Интерфакс", ТАСС.