Студія Вашингтон. Реакція США та Європи на вторгнення Росії в Україну

Сьогодні в Студії Вашингтон. Спланованою атакою на Україну назвав вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден. Путін - агресор, який обрав війну, - заявив президент. У відповідь на розв'язання війни США разом з союзниками запроваджують санкції, які мають на меті економічно ізолювати Росію. Про запровадження чергового раунду каральних заходів оголосили і в Європі.