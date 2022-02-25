Студія Вашингтон. Реакція США та Європи на вторгнення Росії в Україну
Сьогодні в Студії Вашингтон. Спланованою атакою на Україну назвав вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден. Путін - агресор, який обрав війну, - заявив президент. У відповідь на розв'язання війни США разом з союзниками запроваджують санкції, які мають на меті економічно ізолювати Росію. Про запровадження чергового раунду каральних заходів оголосили і в Європі.
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