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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Реакція США та Європи на вторгнення Росії в Україну

Студія Вашингтон. Реакція США та Європи на вторгнення Росії в Україну
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Студія Вашингтон. Реакція США та Європи на вторгнення Росії в Україну

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Спланованою атакою на Україну назвав вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден. Путін - агресор, який обрав війну, - заявив президент. У відповідь на розв'язання війни США разом з союзниками запроваджують санкції, які мають на меті економічно ізолювати Росію. Про запровадження чергового раунду каральних заходів оголосили і в Європі.

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