ЄС вводить "потужні" санкції проти Росії 

Лідери ЄС заявили про запровадження "масштабних" санкцій проти Росії. 70% банківського ринку підпаде під санкції, як і ключові державні компанії. Про це в п'ятницю заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Санкції заторкнуть фінансову сферу, енергетику, транспорт, експортний контроль та відзову політику, заявили в ЄС.

"Ми також вживаємо заходів проти російських еліт, обмежуючи їхні депозити", - додала вона. Заборона на експорт вдарить по нафтовій галузі, літакобудуванні а також обмежить доступ до критично важливих технологій.

Вона наголосила, що дипломати та бізнесмени РФ не матимуть привілейованих прав доступу до ЄС.

Напередодні США запровадили подібні санкції проти Росії. Під санкції потрапили два найбільші російські банки - Сбєрбанк та ВТБ. Разом на ці банки припадає більше половини активів банківської системи - більше 750 мільярдів доларів. Під санкції потрапили і три менші російські банки з активами більше 70 мільярдів доларів США. Про це під час брифінгу в Білому домі заявив заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.

США заборонили американським компаніям надавати фінансування 13-м російським держпідприємствам з загальним обсягом 1,5 трлн дол, сказав посадовець.

США також вдвічі скорочують експорт високотежнологічних товарів до Росії, включаючи напівпровідники.

Експортні обмеження координовані з ЄС, Австралією, Японією, Канадою, Новою Зеландією, Великою Британією та Тайванем, закриють для Росії домтуп до технологій, що використовуються в обороні, космічній галузі та суднобудуванні.Він зауважив, що російські рики вже відреагували на запровадження санкцій, зокрема фондовий ринок похитнувся, а курс рубля впав.