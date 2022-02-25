Час-Тайм. Пентагон: війська Росії втратили темп у вторгненні в Україну

В ефірі Час-Тайм. У Пентагоні заявили, що війська Росії втратили темп у вторгненні в Україну і не просуваються так швидко, як раніше оцінювали їхні можливості у розвідці США. Детально: до яких заходів із підтримки України у цей час вдаються в США та у Європі. Чи змінили санкції розрахунки Путіна, та чи здатні вони вплинути на розвиток подій – оцінки експертів. Підтримку українцям висловлюють на обох узбережжях США. Мітинг в Лос-Анджелесі: українці вимагали жорсткіших санкцій, а росіяни навіть палили свої паспорти.