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Час-Тайм. Пентагон: війська Росії втратили темп у вторгненні в Україну

Час-Тайм. Пентагон: війська Росії втратили темп у вторгненні в Україну
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Час-Тайм. Пентагон: війська Росії втратили темп у вторгненні в Україну

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В ефірі Час-Тайм. У Пентагоні заявили, що війська Росії втратили темп у вторгненні в Україну і не просуваються так швидко, як раніше оцінювали їхні можливості у розвідці США. Детально: до яких заходів із підтримки України у цей час вдаються в США та у Європі. Чи змінили санкції розрахунки Путіна, та чи здатні вони вплинути на розвиток подій – оцінки експертів. Підтримку українцям висловлюють на обох узбережжях США. Мітинг в Лос-Анджелесі: українці вимагали жорсткіших санкцій, а росіяни навіть палили свої паспорти.

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