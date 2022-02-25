Студія Вашингтон. Якої підтримки Україні чекати від США та Європи
Сьогодні в Студії Вашингтон. У Пентагоні заявили, що війська Росії втратили темп у вторгненні в Україну і не просуваються так швидко, як раніше оцінювали їхні можливості у розвідці США. "Росіяни зіткнулись з сильнішим опором, ніж вони очікували", - кажуть в американському Міністерстві оборони. Детально: до яких заходів із підтримки України у цей час вдаються в США.
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