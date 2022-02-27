США нададуть 54 млн. доларів додаткової гуманітарної допомоги Україні

Сполучені Штати Америки ухвалили рішенння про надання майже 54 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги народу України. Про це йдеться у повідомленні Державного секретаря Ентоні Блінкена, розміщеному на сайті зовнішньополітичного відомства. З них майже 54 мільйонів доларів виділяє Державний департамент, 58млн. - Американське Агенство з міжнародного розвитку.

«Ця допомога дає можливість міжнародним гуманітарним організаціям надалі підтримувати народ України у тісній співпраці з урядом України та європейськими союзниками і партнерами, та реагувати швидко. Це включає надання харчів, безпечної питної води, притулку, негайної медичної допомоги, утеплення та захисту. Наше фінансування також надасть допомогу гуманітарним організаціям у підтримці контакту між членами родин, які були розлучені внаслідок конфлікту...», - йдеться у заяві Блінкена.

США також закликали міжнародну спільноту відповідати на потреби українців, які шукають захисту у спосіб, відповідний до «принципів не-вигнання та наших спільних зобовязань у рамках міжнародного права».

У своїй заяві Блінкена також закликав інші країни «щедро задовольнити» нагальні гуманітрані потреби в Україні та регіоні.

Напередодні президент США Джо Байден ухвалив рішення про негайне виділення Україні 600 мільйонів доларів термінової військової допомоги. З цих коштів – 250 мільйонів доларів – на загальну допомогу і 350 млн. – на військову. Також Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення 6,4 мільярдів доларів на підтримку України – з них 3,5 млрд. доларів – на оборону.

В матеріалі використані джерела сайту Держдепу