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Мешканці Вашингтона підтримують місцевих українських підприємців

Мешканці Вашингтона підтримують місцевих українських підприємців. Відео
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Мешканці Вашингтона підтримують місцевих українських підприємців. Відео

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Мешканці Вашингтона підтримують місцевих українських підприємців

До українській бізнесів у Вашингтоні сьогодні прикута велика увага. Завдяки місцевим фуд-блогерам, до кафе сестер Дерун сьогодні вишикувалася черга із сотень нових клієнтів готових підтримати українців світу у будь-який спосіб – грошима, добрим словом, квітами, та постом у Інстаграм.

У вівторок кафе продаватиме синьо-жовті печива у рамках акції “Bake for Ukraine” (випічка для України) на підтримку українців та української армії.

У інтерв’ю для місцевого видання DC’ist, сестри називають свій заклад – даниною усім європейським кафе.

Відомо що, Анастасія, 30, та Віра, 21, відкрили кафе D Light у 2021 році. У січні вони мусили зачинитися внаслідок пожежі. Цього місяця заклад знову відкрили за допомогою пожертв.

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    Ілона Войтович

    Продюсерка, репортерка. Займається діджиталізацією української служби «Голосу Америки» з 2016 року. Здобула диплом бакалавра журналістики та англійської мови університету Бернарда Барука (CUNY), паралельно отримуючи професійний досвід у провідних медіа-платформах нового покоління, таких як Elite Daily, POPSUGAR, журнал Dujour та інші.

    Ньюйоркиня львівського походження. Не уявляє життя без музики, друзів і журналістики.

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