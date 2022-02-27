Мешканці Вашингтона підтримують місцевих українських підприємців

До українській бізнесів у Вашингтоні сьогодні прикута велика увага. Завдяки місцевим фуд-блогерам, до кафе сестер Дерун сьогодні вишикувалася черга із сотень нових клієнтів готових підтримати українців світу у будь-який спосіб – грошима, добрим словом, квітами, та постом у Інстаграм.

У вівторок кафе продаватиме синьо-жовті печива у рамках акції “Bake for Ukraine” (випічка для України) на підтримку українців та української армії.

У інтерв’ю для місцевого видання DC’ist, сестри називають свій заклад – даниною усім європейським кафе.

Відомо що, Анастасія, 30, та Віра, 21, відкрили кафе D Light у 2021 році. У січні вони мусили зачинитися внаслідок пожежі. Цього місяця заклад знову відкрили за допомогою пожертв.

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