Із загостренням кризи зростають гуманітарні потреби України

Допомогові агенції ООН збільшують гуманітарні операції, щоб допомогти українцям, чиє життя змінилося після вторгнення Росії.

Наступ Росії викликав сум'яття у країні. Допомогові агенції намагаються оцінити небезпеку та першочергові потреби, щоб допомогти мільйонам людей в умовах надзвичайної незахищеності.

Попередні цифри загиблих лякають. Станом на 24 лютого Управління ООН з прав людини повідомляє про щонайменше 127 жертв серед цивільного населення. Серед них 25 убито і ще 102 поранено. Більшість із жертв були зафіксовані на підконтрольній уряду території в сепаратистських регіонах східної України – Донецькій та Луганській областях.

Шабіа Манту є речницею УВКБ ООН, - Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За її словами, з початку наступу відбулось значне вимусове переселення всередині країни та через кордони.

«За нашими оцінками, понад 100 000 людей покинули свої домівки і, можливо, здійснють вимушене переселення всередині країни. У нас також, є дані про кілька тисяч людей, які перетнули міжнародні кордони. Ми бачимо, цей рух із моменту виникнення ситуації».

УВКБ ООН попереджає, що до чотирьох мільйонів людей можуть втекти в інші країни, якщо ситуація загостриться.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, доктор Ярно Хабіхт подорожував, коли почалося вторгнення Росії. Він застряг в Іспанії, оскільки повітряний простір в Україні закритий для цивільного руху.

Протягом останніх трьох років він живе в столиці України Києві і каже, що особисто турбується про безпеку, здоров’я та благополуччя людей по всій країні.

За його словами, лише тиждень тому співробітники ВООЗ поступово підвищували кампанію вакцинації проти COVID-19 в Україні. Він каже, що було зроблено кроки для припинення недавнього спалаху поліомієліту, а реформи системи охорони здоров’я країни набирали обертів.

«Зараз наші пріоритети перемістилися на напрямки: допомоги травматологам, забезпечення доступу до послуг, безперервності догляду, психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, а також просування вперед усіх реформ. Отже, гуманітарне реагування є нашою головною критичною сферою зараз. Серед іншого ми також повинні запевнитись, що наше власне здоров’я та гуманітарна допомога захищені».

У відповідь на кризу ВООЗ вже виділила 3,5 мільйона доларів зі свого фонду надзвичайних ситуацій на закупівлю та доставку першочергових медичних товарів.

Крім того, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виділив 20 мільйонів доларів з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Раніше цього року ООН звернулась з проханням надати 190 мільйонів доларів на допомогу 1,8 мільйонам вразливих верств населення на підконтрольних та непідконтрольних уряду територіях на сході України.