Курс рубля різко впав на тлі оголошень про санкції

Російський рубль коштує менше одного американського цента, зауважує Time. В понеділок курс рубля впав до рекордно низьких значень і сягнув 106 рублів за долар, значно менше, ніж 84 рублів за долар у п'ятницю, повідомляють західні ЗМІ; ціни на акції російських компаній на Лодноській біржі відзначились різким падінням, яке в деяких випадках сягнуло 75%, повідомляє MaretWatch. До банкоматів в Росії вилаштувались черги, а Сбєрбанк Європа, що належить російському Сбєрбанку, заявив про різкий відтік депозитів, пише CNBC.

Російська фінансова система постраждала після оголошення низкою країн нових санкцій в суботу.

Намагаючись приборкати кризу, російський центральний банк в понеділок більш ніж вдвічі підняв ключову відсоткову ставку - з 9,5% до 20% - та оголосив про вивільнення місцевих резервів на підтримку ліквідності банків. Через нестабільність, російський центробанк вирішив не відкривати торги на Московскій фондовій біржі в понеділок. Також було оголошено про заборону для брокерів виконувати вказівки іноземних інвесторів про продаж російських цінних паперів.

В суботу США, ЄС та Велика Британія оголосили про нові санкції у відповідь на військову агресію Росії проти України. Серед санкцій - відключення низки російських фінансових установ від системи міжнародних платіжних повідомлень SWIFT, введення обмежень, які не дозволять російському центральному банку використовувати свої міжнародні резерви, щоб зашкодити впливу цих санкцій, обмеження на так звані "золоті візи" для олігархів, тощо.

Санкції мають на меті обмежити здатність російського центробанку використовувати 630 мільярдів доларів резервів, накопичених Кремлем в якості захисту від санкцій.

В понеділок Велика Британія заявила, що негайно вводить санкції проти Росії, включаючи заборону на фінансові операції з російським центорбанком, Російським фондом добробуту та Міністерством фінансів, йдеться в урядовій заяві.

Про запровадження санкцій проти Росії заявили і в Сінгапурі. Міністр закордонних справ країни Вівіан Балакрішнан вказав, що будуть запроваджені експортні обмеження на товари, що "можуть бути використані як зброя для нанесення шкоди чи підкорення українців" а також фінансові санкції проти Росії.

Південня Корея оголосила про приєднання до обмежень низки російських фінансових установ в користуванні SWIFT.

Санкційна політика також позначається на міжнародних ринках. На тлі несабільності ціни на нафту пішли вгору в понеділок, але не досянули високих значень минулого тижня, коли нафтові фьючерси перевищили 100 доларів за барель, пише Barron's. Ціни на пшеницю зрослі на тлі побоювань про стабільність поставок з України та Росії.

В статті використано матеріали Time, Reuters, CNBC, MarketWatch, Barron's.