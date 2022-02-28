Час-Тайм. Чи закриють небо?

В ефірі Час-Тайм. Вже п’ять днів триває війна, яку розпочала Росія проти України. Десятки країн світу продовжують надавати військову допомогу українській армії. Що роблять західні партнери для підтримки обороноздатності України нині, чи ідеться про закриття неба? Рубль - у вільному падінні. Що далі? Репортаж з українсько-польського кордону. Великий протест в підтримку України біля Білого дому: до чого закликають протестувальники.