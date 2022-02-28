Студія Вашингтон. Що робить Захід для підтримки України

Сьогодні. Студії Вашингтон. Вже п’ять днів триває війна, яку розпочала Росія проти України. У понеділок делегації Києва і Москви провели перші переговори в білоруському Гомелі, і повернулися до столиць для проведення консультацій. Водночас десятки країн світу продовжують надавати військову допомогу українській армії.