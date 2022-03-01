Час-Тайм. 6-тий день війни. Байден поговорив із Зеленським
В ефірі Час-Тайм. США обіцяють надати Україні більше необхідної зброї, а проти Москви – запровадити більше санкцій. Європарламент проголосував за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Голлівудські кіностудії скасували покази своїх фільмів у російських кінотеатрах. Не лише кіномпанії, а й зірки Голлівуду підтримують Україну - у соціальних мережах вони засуджують російську агресію і закликають зупинити війну. Джо Байден виступить у Конгресі США із щорічним зверненням про стан держави. Чи згадає президент у ньому про Україну? В Конгресі США обіцяли надати Україні ще більше військової та фінансової підтримки - коли цього можна очікувати?
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