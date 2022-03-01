Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. 6-тий день війни. Байден поговорив із Зеленським

Час-Тайм. 6-тий день війни. Байден поговорив із Зеленським
Embed
Час-Тайм. 6-тий день війни. Байден поговорив із Зеленським

No media source currently available

0:00 0:14:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. США обіцяють надати Україні більше необхідної зброї, а проти Москви – запровадити більше санкцій. Європарламент проголосував за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Голлівудські кіностудії скасували покази своїх фільмів у російських кінотеатрах. Не лише кіномпанії, а й зірки Голлівуду підтримують Україну - у соціальних мережах вони засуджують російську агресію і закликають зупинити війну. Джо Байден виступить у Конгресі США із щорічним зверненням про стан держави. Чи згадає президент у ньому про Україну? В Конгресі США обіцяли надати Україні ще більше військової та фінансової підтримки - коли цього можна очікувати?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG