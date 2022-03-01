Студія Вашингтон. Очікування від зверення Байдена до Конгресу

Сьогодні у Студії Вашингтон. В Конгресі США обіцяли надати Україні ще більше військової та фінансової підтримки - коли цього можна очікувати? В Пентагоні уважно стежать за розвитком ситуації в Україні. Яку оцінку дає американська розвідка - чи вдається російській армії досягнути поставлених завдань?