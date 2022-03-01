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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Очікування від зверення Байдена до Конгресу

Студія Вашингтон. Очікування від зверення Байдена до Конгресу
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Студія Вашингтон. Очікування від зверення Байдена до Конгресу

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Сьогодні у Студії Вашингтон. В Конгресі США обіцяли надати Україні ще більше військової та фінансової підтримки - коли цього можна очікувати? В Пентагоні уважно стежать за розвитком ситуації в Україні. Яку оцінку дає американська розвідка - чи вдається російській армії досягнути поставлених завдань?

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