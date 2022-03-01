Студія Вашингтон. Очікування від зверення Байдена до Конгресу
Сьогодні у Студії Вашингтон. В Конгресі США обіцяли надати Україні ще більше військової та фінансової підтримки - коли цього можна очікувати? В Пентагоні уважно стежать за розвитком ситуації в Україні. Яку оцінку дає американська розвідка - чи вдається російській армії досягнути поставлених завдань?
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березень 01, 2022
Студія Вашингтон. Що робить Захід для підтримки України
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Студія Вашингтон. Які саме санкції проти Росії вводять США
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Студія Вашингтон. Чи можлива зустріч Байдена і Путіна?