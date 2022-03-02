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"Досить". У Конгресі США представили резолюцію на підтримку справи України в Міжнародному кримінальному суді. Відео

  • Голос Америки
"Досить". У Конгресі США представили резолюцію на підтримку справи України в Міжнародному кримінальному суді. Відео
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"Досить". У Конгресі США представили резолюцію на підтримку справи України в Міжнародному кримінальному суді. Відео

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Провідні сенатори США представили резолюцію у Конгресі на підтримку справи України в міжнародному суді за звинуваченнями проти Росії у її війні проти демократії. «Президент Росії Володимир Путін повинен знати, що світ спостерігає за ним, і притягне його та його «подільників» до відповідальності за напад на Україну», - підкреслив сенатор Ліндсі Ґрем 2 березня під час брифінгу у Конгресі.

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