"Досить". У Конгресі США представили резолюцію на підтримку справи України в Міжнародному кримінальному суді. Відео

Провідні сенатори США представили резолюцію у Конгресі на підтримку справи України в міжнародному суді за звинуваченнями проти Росії у її війні проти демократії. «Президент Росії Володимир Путін повинен знати, що світ спостерігає за ним, і притягне його та його «подільників» до відповідальності за напад на Україну», - підкреслив сенатор Ліндсі Ґрем 2 березня під час брифінгу у Конгресі.