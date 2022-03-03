Час-Тайм. США запровадили нові санкції проти російських олігархів
В ефірі Час-Тайм. Вашингтон оголосив сьогодні новий раунд економічного тиску на найвище керівництво у Москві - додаткові персональні санкції проти найближчого оточення Путіна. На які кроки спроможна Анкара, аби підтримати Київ? Комітет із захисту журналістів закликає захистити працівників ЗМІ в Україні. У Лос-Анджелесі збирають гуманітарну допомогу для допомоги українцям.
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