Як зустрічають українських біженців у Польщі.Відео
Ситуація на західних кордонах України стабілізувалася; зникли багатотисячні черги з автомобілів, які були там кілька днів тому. Кореспондентка Голосу Америки Оксана Лігостова провела ніч у центрі для українських біженців у польському поселенні Медика, на кордоні з Україною в Шегинях.
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