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Як зустрічають українських біженців у Польщі.Відео

Як зустрічають українських біженців у Польщі.Відео
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Як зустрічають українських біженців у Польщі.Відео

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Ситуація на західних кордонах України стабілізувалася; зникли багатотисячні черги з автомобілів, які були там кілька днів тому. Кореспондентка Голосу Америки Оксана Лігостова провела ніч у центрі для українських біженців у польському поселенні Медика, на кордоні з Україною в Шегинях.

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