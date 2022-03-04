Час-Тайм. G7 закликає Росію негайно зупинити війну проти України
В ефірі Час-Тайм. У НАТО виступили проти запровадження безпольотної зони над Україною. Глобальна спільнота має зробити усе можливе, аби зупинити агресію Путіна - Лінда Томас-Грінфілд. Напади на АЕС є воєнним злочином – США. Білий Дім просить у Конгресу якнайшвидше схвалити новий пакет допомоги Україні на суму 10 мільярдів доларів - на військові і гуманітарні потреби. Супутниковий інтернет Starlink: Як можна під’єднатися у випадку відключення зв'язку, скільки це коштує?
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