Час-Тайм. G7 закликає Росію негайно зупинити війну проти України

В ефірі Час-Тайм. У НАТО виступили проти запровадження безпольотної зони над Україною. Глобальна спільнота має зробити усе можливе, аби зупинити агресію Путіна - Лінда Томас-Грінфілд. Напади на АЕС є воєнним злочином – США. Білий Дім просить у Конгресу якнайшвидше схвалити новий пакет допомоги Україні на суму 10 мільярдів доларів - на військові і гуманітарні потреби. Супутниковий інтернет Starlink: Як можна під’єднатися у випадку відключення зв'язку, скільки це коштує?