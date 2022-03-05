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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Напад на АЕС. Як реагує світ?

Студія Вашингтон. Напад на АЕС. Як реагує світ?
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Студія Вашингтон. Напад на АЕС. Як реагує світ?

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Білий Дім просить у Конгресу якнайшвидше схвалити новий пакет допомоги Україні на суму 10 мільярдів доларів - на військові і гуманітарні потреби. У Лос-Анджелесі збирають гуманітарну допомогу для допомоги українцям постраждавшим від війни. Одяг, медикаменти, їжу приносять люди у різні точки міста.

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