Студія Вашингтон. Напад на АЕС. Як реагує світ?
Сьогодні у Студії Вашингтон. Білий Дім просить у Конгресу якнайшвидше схвалити новий пакет допомоги Україні на суму 10 мільярдів доларів - на військові і гуманітарні потреби. У Лос-Анджелесі збирають гуманітарну допомогу для допомоги українцям постраждавшим від війни. Одяг, медикаменти, їжу приносять люди у різні точки міста.
Випуски
-
березень 04, 2022
Студія Вашингтон. Поставки військової допомоги Україні – що очікувати
-
березень 03, 2022
Студія Вашингтон. Ключові заяви президента Байдена про Україну
-
березень 02, 2022
Студія Вашингтон. Очікування від звернення Байдена до Конгресу
-
березень 01, 2022
Студія Вашингтон. Що робить Захід для підтримки України
-
-