Студія Вашингтон. Напад на АЕС. Як реагує світ?

Сьогодні у Студії Вашингтон. Білий Дім просить у Конгресу якнайшвидше схвалити новий пакет допомоги Україні на суму 10 мільярдів доларів - на військові і гуманітарні потреби. У Лос-Анджелесі збирають гуманітарну допомогу для допомоги українцям постраждавшим від війни. Одяг, медикаменти, їжу приносять люди у різні точки міста.