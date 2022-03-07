Час-Тайм. Як захистити небо над Україною? Заяви у США
В ефірі Час-Тайм. Дванадцятий день російської війни проти України. І майже 100% військ, які Росія накопичила на кордонах до початку вторгнення – вже всередині України – кажуть у Пентагоні. Демократи і республіканці у Конгресі закликають адміністрацію Байдена зробити так, щоб до України якнайшвидше потрапили винищувачі, необхідні для захисту неба. Головне про допомогу Україні з боку США та Європи. Інтернаціональний легіон. Захищати Україну прямують добровольці із понад півсотні країн світу.
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