Студія Вашингтон. Яку допомогу Україні пропонують у Конгресі США

Сьогодні в Студії Вашингтон. Майже 100% військ, які Росія накопичила на кордонах до початку вторгнення – вже всередині України – кажуть у Пентагоні. Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нині з візитом у Європі, каже, меседж Заходу до Росії і Путіна лишається незмінним: "Зупиніть війну. І зупиніть її негайно". Демократи і республіканці у Конгресі закликають адміністрацію Байдена зробити так, щоб до України якнайшвидше потрапили винищувачі, необхідні для захисту неба.