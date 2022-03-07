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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Яку допомогу Україні пропонують у Конгресі США

Студія Вашингтон. Яку допомогу Україні пропонують у Конгресі США
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Студія Вашингтон. Яку допомогу Україні пропонують у Конгресі США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Майже 100% військ, які Росія накопичила на кордонах до початку вторгнення – вже всередині України – кажуть у Пентагоні. Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нині з візитом у Європі, каже, меседж Заходу до Росії і Путіна лишається незмінним: "Зупиніть війну. І зупиніть її негайно". Демократи і республіканці у Конгресі закликають адміністрацію Байдена зробити так, щоб до України якнайшвидше потрапили винищувачі, необхідні для захисту неба.

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