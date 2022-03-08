Перша леді США заявила про солідарність з українками, які борються за свободу країни, життя родин

У своїй заяві із нагоди Міжнародного жіночого дня перша леді США Джіл Байден висловила солідарність із жінками України, які борються за свободу своєї країни та виживання своїх родин.

«У цей Міжнародний жіночий день ми вшановуємо жінок у всьому світі, які сміливо використовують свій голос (…). Нашим сестрам з України, які борються за те, щоб їхня країна була вільною, а їхні родини – живими: Ми солідарні з вами», - йдеться у заяві.

Також Джіл Байден звернулася до росіянок, які виходять на протести проти режиму Путіна, та до всіх мужніх жінок світу.

«Нашим сестрам у Росії, які протестують і виступають проти вторгнення з великим особистим ризиком: Ми бачимо вашу мужність. Жінкам-воїнам у всьому світі, тим, хто бореться за справедливість і працює задля змін: Дякуємо за те, що будуєте краще майбутнє для всіх нас».

Про українських жінок згадало у своєму привітанні і НАТО.

«Усі жінки та дівчата мають жити вільними та рівними. У цей Міжнародний жіночий день ми думаємо про видатних жінок України. Їхня сила, хоробрість та стійкість символізують дух їхньої нації», - повідомляється на офіційній Твіттер-сторінці організації.

За останніми даними Міністерства оборони України (грудень 2021), загальна кількість жінок у лавах ЗСУ становить понад 32 з половиною тисячі осіб, що є понад 15% усього особового складу та, за словами заступниці Міністра оборони Ганни Маляр, - вищим ніж у більшості країн-членів НАТО.

Чимало українок і серед волонтерів, медиків, журналістів. Також вони становлять абсолютну більшість серед біженців з України, що втікають від війни, рятуючи свої родини. За оприлюдненими у вівторок даними ООН, кількість біженців з України перетнула позначку у два мільйони осіб.