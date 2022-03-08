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Маскувальні сітки та спальники для українських військових на Донеччині. Відео

Маскувальні сітки та спальники для українських військових на Донеччині. Відео
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Маскувальні сітки та спальники для українських військових на Донеччині. Відео

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Маскувальні сітки, спальні мішки, шкарпетки, балаклави, волонтери Краматорська активізували допомогу захисникам України. А місцевий центр мистецького коворгінку перетворився на швейну майстерню де шиють речі для територіальної оборони та прикордонників.

Маскувальні сітки, спальні мішки, шкарпетки, балаклави, волонтери Краматорська, адміністративного центру Донецької області, активізували допомогу захисникам України. Ще у 2014 році, група переселенців з Донецька організувала плетіння сіток, чим займалися щоденно усі ці роки. У ці дні в центрі не вистачає місця для усіх бажаючих, повідомляє Ярослава Мовчан. А місцевий центр мистецького коворгінку перетворився на швейну майстерню де шиють речі для територіальної оборони та прикордонників.

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