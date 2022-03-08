Маскувальні сітки та спальники для українських військових на Донеччині. Відео

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Маскувальні сітки, спальні мішки, шкарпетки, балаклави, волонтери Краматорська, адміністративного центру Донецької області, активізували допомогу захисникам України. Ще у 2014 році, група переселенців з Донецька організувала плетіння сіток, чим займалися щоденно усі ці роки. У ці дні в центрі не вистачає місця для усіх бажаючих, повідомляє Ярослава Мовчан. А місцевий центр мистецького коворгінку перетворився на швейну майстерню де шиють речі для територіальної оборони та прикордонників.