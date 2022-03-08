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Час-Time

Час-Тайм. США заборонили імпорт російської нафти і газу

Час-Тайм. США заборонили імпорт російської нафти і газу
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Час-Тайм. США заборонили імпорт російської нафти і газу

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В ефірі Час-Тайм. Президент Байден оголосив про чергові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за війну. Серед них – повна заборона на імпорт у США російської нафти та газу. Подробиці, реакції у США. Чого можна очікувати після рішення польського уряду передати свої МіГи американським військовим в Німеччині? Як у Перемишлі приймають українських біженців – репортаж.

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