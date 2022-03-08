Час-Тайм. США заборонили імпорт російської нафти і газу
В ефірі Час-Тайм. Президент Байден оголосив про чергові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за війну. Серед них – повна заборона на імпорт у США російської нафти та газу. Подробиці, реакції у США. Чого можна очікувати після рішення польського уряду передати свої МіГи американським військовим в Німеччині? Як у Перемишлі приймають українських біженців – репортаж.
Випуски
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березень 07, 2022
Час-Тайм. Як захистити небо над Україною? Заяви у США
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березень 04, 2022
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березень 03, 2022
Час-Тайм. США запровадили нові санкції проти російських олігархів
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березень 02, 2022
Час-Тайм. Головне про зусилля США для зупинки війни Росії в Україні
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березень 01, 2022
Час-Тайм. 6-тий день війни. Байден поговорив із Зеленським
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лютий 28, 2022
Час-Тайм. Чи закриють небо?