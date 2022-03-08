Студія Вашингтон. Нові заходи США у відповідь на російську агресію

Сьогодні в Студії Вашингтон. Вже 13 день триває повномасштабна війна Росії проти України. Президент Байден оголосив про чергові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за війну. Серед них – повна заборона на імпорт у США російської нафти та газу.