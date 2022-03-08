Студія Вашингтон. Нові заходи США у відповідь на російську агресію
Випуски
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березень 08, 2022
Студія Вашингтон. Яку допомогу Україні пропонують у Конгресі США
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березень 05, 2022
Студія Вашингтон. Напад на АЕС. Як реагує світ?
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березень 04, 2022
Студія Вашингтон. Поставки військової допомоги Україні – що очікувати
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березень 03, 2022
Студія Вашингтон. Ключові заяви президента Байдена про Україну
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березень 02, 2022
Студія Вашингтон. Очікування від звернення Байдена до Конгресу
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березень 01, 2022
Студія Вашингтон. Що робить Захід для підтримки України