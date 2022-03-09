Актуально
Візит Камали Гарріс до Польщі затінений розходженням щодо літаків Україні
Повідомляючи про поїздку віце-президентки США Камали Гарріс 10 березня до Польщі та Румунії, американські ЗМІ та європейські коментатори вказують, що її візит відбуватиметься на тлі дискусій щодо способів західної військової допомоги Україні.
Країни НАТО надають українцям зброю, зокрема протитанкові та протиповітряні ракети й інше спорядження, але заявляють, що альянс не бере прямої участі у війні і зокрема не погоджується на заклик України захищати український повітряний простір.
Перспектива, що літаки-винищувачі "у розпорядженні уряду США" вирушають з бази США/НАТО у Німеччині у повітряний простір над Україною, в якому воює Росія, порушує серйозну стурбованість в цілому альянсі.
Польський уряд 8 березня оголосив, що готовий віддати у розпорядження уряду США свої бойові літаки радянського виробництва і переслати їх на військову базу в Німеччині, щоб літаки можна було передати українським збройним силам.
Раніше про можливість передачі Україні літаків з кількох країн Східної Європи казав верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель та інші представники.
Але, згідно з агентством Associated Press (АР), «поляки перед своїм оголошенням не узгодили цю ідею з адміністрацією Байдена, і Пентагон одразу ж назвав ідею «неслушною».
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала у сенатському Комітеті закордонних справ 8 березня, що вона побачила повідомлення польського уряду, коли їхала в автомобілі.
Сенатор Кріс Мерфі назвав «цікавим» те, що Польща оголосила план, «не повідомивши спочатку про це нам».
«Це один з рідкісних випадків розбіжностей у переважно згуртованих намаганнях союзників у НАТО допомагати Україні, водночас не втягуючись у ширшу війну з Росією», - пише АР, додаючи, що завданням Камали Гарріс буде «залагоджувати» становище.
Тим часом у Варшаві 9 березня підтвердили наміри передати Україні літаки в межах військової допомоги для оборони від російського нападу.
Неможливо, щоб Польща була єдиною країною НАТО, яка готова взяти на себе ризик...Якуб Кумох, радник президента Польщі
«Польща готова діяти, але лише в рамках альянсу, в рамках НАТО», - цитує агентство Reuters радника польського президента у закордонних справах Якуба Кумоха з його інтерв’ю польському телебаченню TVP.
«Неможливо, щоб Польща була єдиною країною НАТО, яка готова взяти на себе ризик, і щоб інші країни не компенсували б, або не поділили з нами той ризик в якийсь інший спосіб», - додав польський представник.
У заяві речника американського міністерства оборони Джона Кірбі сказано, що США тримають «контакт з польським урядом після оприлюдненого оголошення» і наголошують, що рішення стосовно літаків зрештою є рішенням «польського уряду».
«Ми будемо надалі консультуватися з нашими союзниками та партнерами щодо нашої триваючої безпекової допомоги Україні, бо фактично пропозиція Польщі демонструє певні труднощі з цим питанням. Перспектива того, що літаки-винищувачі "у розпорядженні уряду США" вирушають з бази США/НАТО у Німеччині і летять у повітряний простір над Україною, в якому воює Росія, порушує серйозну стурбованість в цілому альянсі НАТО. Нам просто неясно, чи є для цього суттєве обґрунтування. Ми далі радитимемося з Польщею та іншими союзниками в НАТО стосовно цього питання і складних логістичних викликів, яке воно порушує, але ми не вважаємо, що пропозиція Польщі слушна».
Всі новини дня
У розвідці США озвучили свою оцінку російських втрат, вважають, що Путін може піти на подальшу ескалацію в Україні
Керівники розвідувальної спільноти США заявили у вівторок, що Володимир Путін може розпочати ескалацію наступу в Україні, незважаючи на військові невдачі та економічні труднощі, спричинені міжнародними санкціями.
За словами голови Розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра [...] на сьогоднішній день кількість загиблих під час вторгнення в Україну російських військовослужбовців могла становити від 2000 до 4000
«Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб добитись обеззброєння України», – сказала директорка національної розвідки Авріл Хейнс на щорічних слуханнях Комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз.
За словами Хейнс, за такої високої напруженості завжди існує ймовірність «ненавмисної ескалації». Вона констатувала, що аналітики у розвідспільноті не помітили змін у ядерній політиці Росії, крім тих, що були виявлені під час колишніх міжнародних криз.
«Ми також не спостерігали змін позиції (Москви в) ядерній (сфері)… що виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості», – сказала Хейнс.
«Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення», – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс. Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.
Бернс також констатував, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своєї мети – захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.
За словами голови Розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, за попередніми оцінками, на сьогоднішній день кількість загиблих під час вторгнення в Україну російських військовослужбовців могла становити від 2000 до 4000.
Раніше, спілкуючись із ТАСС (матеріал було опубліковано 4-го березня - прим. ГА), заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявляла про загибель понад 6000 росіян з часу початку війни Росії проти України.
Як повідомляє Генеральний Штаб ЗС України, станом на 7 березня включно загальні бойові втрати противника орієнтовно склали понад 12 000 осіб особового складу.
Деякі аналітики також вказують, що Путін імовірно піде на ескалацію.
"Загнаний у політичний, військовий, дипломатичний кут, Путін стає більш небезпечним. Він не має вибору окрім здійснення ескалації, включно з використанням зброї про яку страшно і думати. Захід має знайти спосіб, яким Путін може врятувати себе, щоб тим самим врятувати Європу[...]?", - твітує експертка Лорі Гарретт.
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", NPR.
- Голос Америки
Як у польському Перемишлі приймають українських біженців. Відео
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum