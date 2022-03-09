Візит Камали Гарріс до Польщі затінений розходженням щодо літаків Україні

Повідомляючи про поїздку віце-президентки США Камали Гарріс 10 березня до Польщі та Румунії, американські ЗМІ та європейські коментатори вказують, що її візит відбуватиметься на тлі дискусій щодо способів західної військової допомоги Україні.

Країни НАТО надають українцям зброю, зокрема протитанкові та протиповітряні ракети й інше спорядження, але заявляють, що альянс не бере прямої участі у війні і зокрема не погоджується на заклик України захищати український повітряний простір.

Перспектива, що літаки-винищувачі "у розпорядженні уряду США" вирушають з бази США/НАТО у Німеччині у повітряний простір над Україною, в якому воює Росія, порушує серйозну стурбованість в цілому альянсі.

Польський уряд 8 березня оголосив, що готовий віддати у розпорядження уряду США свої бойові літаки радянського виробництва і переслати їх на військову базу в Німеччині, щоб літаки можна було передати українським збройним силам.

Раніше про можливість передачі Україні літаків з кількох країн Східної Європи казав верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель та інші представники.

Але, згідно з агентством Associated Press (АР), «поляки перед своїм оголошенням не узгодили цю ідею з адміністрацією Байдена, і Пентагон одразу ж назвав ідею «неслушною».

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала у сенатському Комітеті закордонних справ 8 березня, що вона побачила повідомлення польського уряду, коли їхала в автомобілі.

Сенатор Кріс Мерфі назвав «цікавим» те, що Польща оголосила план, «не повідомивши спочатку про це нам».

«Це один з рідкісних випадків розбіжностей у переважно згуртованих намаганнях союзників у НАТО допомагати Україні, водночас не втягуючись у ширшу війну з Росією», - пише АР, додаючи, що завданням Камали Гарріс буде «залагоджувати» становище.

Тим часом у Варшаві 9 березня підтвердили наміри передати Україні літаки в межах військової допомоги для оборони від російського нападу.

Неможливо, щоб Польща була єдиною країною НАТО, яка готова взяти на себе ризик...

«Польща готова діяти, але лише в рамках альянсу, в рамках НАТО», - цитує агентство Reuters радника польського президента у закордонних справах Якуба Кумоха з його інтерв’ю польському телебаченню TVP.

«Неможливо, щоб Польща була єдиною країною НАТО, яка готова взяти на себе ризик, і щоб інші країни не компенсували б, або не поділили з нами той ризик в якийсь інший спосіб», - додав польський представник.

У заяві речника американського міністерства оборони Джона Кірбі сказано, що США тримають «контакт з польським урядом після оприлюдненого оголошення» і наголошують, що рішення стосовно літаків зрештою є рішенням «польського уряду».

«Ми будемо надалі консультуватися з нашими союзниками та партнерами щодо нашої триваючої безпекової допомоги Україні, бо фактично пропозиція Польщі демонструє певні труднощі з цим питанням. Перспектива того, що літаки-винищувачі "у розпорядженні уряду США" вирушають з бази США/НАТО у Німеччині і летять у повітряний простір над Україною, в якому воює Росія, порушує серйозну стурбованість в цілому альянсі НАТО. Нам просто неясно, чи є для цього суттєве обґрунтування. Ми далі радитимемося з Польщею та іншими союзниками в НАТО стосовно цього питання і складних логістичних викликів, яке воно порушує, але ми не вважаємо, що пропозиція Польщі слушна».