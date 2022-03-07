Актуально
Авіаміст західної військової допомоги Україні змагається з російським наступом
Західні і зокрема американські засоби масової інформації повідомляють, що потік військової допомоги Україні, який почав діяти ще до початку російського вторгнення, зараз перетворився на постійно діючий авіаміст.
Телеканал CNN повідомляє, посилаючись на представника американського міністерства оборони, що «голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі цими днями відвідав неназваний аеродром поблизу українського кордону, що став осередком постачання зброї, аби на власні очі бачити міжнародні зусилля для постачання зброї в Україну у відповідь на неспровоковану агресію Росії».
«Це місце в останні дні стало осередком активності, спочатку приймавши по кілька рейсів на день, а тепер приймає максимальну можливу для аеродрому кількість - 17 літаків щоденно», - пише CNN.
Російські війська ще не атакували ті вантажі на українській території, але припускають, що Росія почне брати ті постачання під приціл.
New York Times вважає, що «Сполучені Штати підійшли до прямого конфлікту з Росією, здійснюючи операцію, яка нагадує “берлінський авіаміст” 1948-49 років, але насправді є набагато комплекснішою».
Та газета повідомляє з авіабази в Естонії, де у неділю (06.03) зранку «ящики з гвинтівками, набоями та іншою зброєю вантажили в один з найбільших транспортних літаків у світі, Антонов АН-124, що належить українським військовоповітряним силам».
«Це частина величезної авіатранспортної операції, яку американські та європейські представники називають відчайдушним намаганням випередити час, щоб передати тонни зброї в руки українських військових поки канали постачання залишаються відкритими», - пишуть кореспонденти New York Times.
В статті стверджується, що «впродовж менш ніж тижня США і НАТО надіслали через кордони Польщі та Румунії понад 17 000 одиниць антитанкової зброї, включно ракетами Джавелін, які з літаків перевантажували на наземний транспорт, щоб та зброя була доставлена до Києва та інших великих міст».
«Російські військові ще не атакували ті вантажі на українській території, але є стурбованість, що Росія почне брати ті постачання під приціл в ході наступу», - переповідає слова неназваного представника CNN.
New York Times також про це згадує, вказуючи: «Досі російські військові були такі стурбовані іншими частинами України, що не намагалися завдавати ударів по каналах постачання зброї, проте мало хто вважає, що так буде тривати і далі».
Розвіддані для українських військових
«Але це лише найбільш видимі зусилля. Сховані на базах у східній Європі діють “кібер групи” Кіберкомандування США, щоб діяти проти російських кібератак і проти російського зв’язку, хоча визначити рівень їхнього успіху важко», - написано в газеті.
Американський часопис повідомляє, що «у Вашингтоні і в Німеччині службовці розвідслужб поспішають поєднати супутникові фото з перехопленими електронними даними зв’язку між російським підрозділами, знімають з тих даних ознаки джерел походженні і впродовж години чи двох передають розвіддані українським військовим підрозділам».
«Президент Зеленський, - вказує часопис, - дякував за ту допомогу, але також неодноразово заявляв, що цього може бути недостатньо з огляду на потреби».
New York Times зокрема заторкує питання можливої передачі Україні літаків радянського виробництва, що залишаються на озброєнні деяких східноєвропейських країн НАТО.
Подана цитата держсекретаря США Ентоні Блінкена: «Я не можу казати про часові параметри, але я можу лише сказати, що ми це дуже, дуже активно розглядаємо».
ЗМІ зауважують, що цей процес складний зокрема тому, що такі країни як Польща стурбовані тим, як це зробити практично і чи не стане їхня країна ціллю для Росії.
Журналісти озвучують також розповідають західній аудиторії про погрозливі заяви Москви іншим країнам і про стурбованість тих на Заході, хто говорить про небезпеку втягування інших країн в більшу міжнародну війну з Росією.
Всі новини дня
У Сан-Хосе, штат Каліфорнія, пройшов мітинг CancelRussia. Відео
- Голос Америки
Американські законодавці підтримують посилення допомоги Україні
Американські законодавці висловлюються на підтримку надання додаткової військової допомоги Україні, яка протистоїть російському вторгненню.
Незабаром Конгрес схвалить екстрене фінансування, надав 10 мільярдів доларів на оборонні потреби України та на гуманітарну допомогу для евакуації цивільних осіб, заявив у неділю сенатор від Коннектикуту Кріс Мерфі у недільному ефірі каналу Fox News.
Водночас законодавці не вважають за можливе запровадження безпольотної зони у повітряному просторі України країни для стримування російських повітряних атак.
"Це означатиме "Третю світову війну"", - сказав у неділю сенатор-республіканець Марко Рубіо, виступаючи на каналі ABC.
«Я думаю, що ми можемо багато зробити, щоб допомогти Україні захистити себе… але я думаю, що людям потрібно розуміти, що таке безпольотна зона», – наголосив Рубіо.
Інший законодавець, натомість, висловив менш категоричну позицію. «Я не виключав би нічого», – заявив у неділю сенатор-демократ Джо Манчин в програмі каналу NBC «Зустріч з пресою».
«Якби я був президентом Зеленським, я просив би ввести безпольотну зону. Проблема в тому, що безпольотної зони над Україною немає», – сказав Кріс Мерфі.
За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, президент Джо Байден перебуває у постійному контакті з Володимиром Зеленським щодо прохання України щодо надання їй додаткових літаків.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон зараз "активно розглядає питання про літаки, які Польща може надати Україні, й вивчають те, як ми зможемо це компенсувати (backfill - ред.), якщо Польща вирішить постачати ці літаки". Він підкреслив: "Я не можу говорити про часові рамки, але скажу, що ми розглядаємо це дуже, дуже активно".
Про це Блінкен сказав 6 березня під час візиту до Молдови, де, зокрема, підкреслив, що наслідки російської війни в Україні - глобальні.
Тим часом, посол України в США Оксана Маркарова в неділю в інтерв'ю Fox News знову закликала США надати Україні зенітне озброєння та надати іншу військову допомогу.
«Ми маємо ставитися до Росії як до терористичної держави», – наголосила Маркарова.
Раніше держсекретар Блінкен повідомив, що США мають у своєму розпорядженні заслуговуючі довіри свідчення того, що Російські війська в Україні нападають на мирних жителів і що ці дії, можливо, можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.
До проведення розслідування з цього питання закликала у неділю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Путіна необхідно судити за воєнні злочини, і я закликаю своїх колег підтримати мою резолюцію про притягнення його до відповідальності за злочини, вчинені ним проти людства», – написав у Твіттері конгресмен-демократ Адріано Еспайлат.
Тим часом спроби евакуації мирного населення з обстрілу Маріуполя, що зазнав обстрілу, вже другий день залишаються безуспішними. Про це повідомляється в заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Папа римський Франциск виступив із черговою заявою щодо подій в Україні. «В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та страждання», – сказав понтифік у щотижневому зверненні до віруючих на площі Святого Петра у Ватикані.
У Лос-Анджелесі запрацював великий пункт збору гуманітарної допомоги Україні. Відео
- Голос Америки
Розвідка Британії: Росія хоче перекласти на Київ провину за жертви серед мирного населення під час евакуації у Маріуполі
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном подальше посилення санкцій проти Росії і наступні спільні кроки.
«Продовжив діалог із прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм і воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії й узгодили наступні спільні кроки», – написав він Зеленський у твітері 6 березня.
При цьому британська військова розвідка повідомила, що Росія, ймовірно, звинувачує Україну у порушенні домовленості про перемир'я в Маріуполі, щоб перекласти на Київ провину за жертви серед цивільного населення, що намагалось евакуюватись.
"Як і вчора, Росія звинуватила Україну у порушенні домовленості про припинення вогню. Це, ймовірно, додаткова спроба применшити відповідальність за цивільні жертви через продовження бомбардування міста Росією", - повідомляє розвідка.
Тим часом, у неділю президент Франції Емманюель Макрон провів майже двогодинну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав Кремль зупинити воєнні дії в Україні. Зокрема, Макрон висловив особливу стривоженість ймовірною загрозою наступу російської армії на Одесу і закликав гарантувати безпеку українських ядерних об'єктів.
Тим часом, у неділю у телефонній розмові із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом президент Росії Володимир Путін заявив, що умовою призупинення "спецоперації", як у Кремлі називають повномасштабну війну в Україні, є "виконання Києвом вимог Росії".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum