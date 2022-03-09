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Збройні сили РФ здійснили 18 нападів на медичні установи України - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила 18 нападів на медичні установи в Україні. Про це із посиланням на генерального директора організації Тедроса Адхана Гебрейесуса повідомляє CNN. ВООЗ, сказав він на брифінгу у середу, 9 березня, надає медичну допомогу біженцям з України, число яких перевищило 2 мільйони осіб.
«Деякі з основних проблем зі здоров’ям, які ми бачимо, – це переохолодження та обмороження, респіраторні захворювання, відсутність лікування серцево-судинних захворювань та раку, а також проблеми з психічним здоров’ям. Співробітники ВООЗ були направлені в сусідні країни для забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки”, - сказав Гебрейесус.
ВООЗ доставила в регіон 81 тонну постачання, включно із медичними препаратами для надання хірургічної допомоги, повідомив директор ВООЗ.
У той же час Україна зберегла систему спостережння та реагування на Covid-19, сказала Адельхайд Маршанг, старший офіцер з надзвичайних ситуацій. Але ризик поширення інфекційних захворювань зростає.
«Неважливо, чи це Covid, не важливо, чи це поліомієліт, не важливо, чи це кір, не важливо, чи це холера. Ви змусили так багато людей у відчаї рухатися, жінок і дітей зібрали разом, людей у підвалах. Люди в стресі, люди не їдять, не сплять. Це умови, при яких імунна система ослаблена. Захист людей низький, і інфекційні хвороби можуть швидко поширюватися таким населенням», – сказав Майк Райан, директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.
ВООЗ закликає Російську Федерацію надати безпечний доступ до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.У статті використані матеріали CNN.
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Американські ядерники не вважають, що ситуація на ЧАЕС становить загрозу
У середу, 9 березня, Американське ядерне товариство виступило із заявою, в якій заперечило, що пошкодження лінії електропередач на ЧАЕС, про яке повідомляє українська влада, становить загрозу для громади.
«Повідомляється про триваючу втрату електроенергії в Чорнобильській зоні відчуження внаслідок пошкодження ліній електропередачі. Втрата енергопостачння є серйозною справою, але вона не становить загрози для громади», - йдеться у повідомлення від імені президента товаривства Стівена Незбіта та виконавчого директора Крейга Пірсі.
В ній вони посилаються на заяву МАГАТЕ, в якій стверджується, що «відключення світла «не має критичного впливу на безпеку» від зберігання твердого відпрацьованого палива в Чорнобилі, і що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та обсягу охолоджуючої води достатньо для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання».
Вчені пояснюють, що відпрацьоване паливо охолоджувалося десятиліттями і вже не може розплавитися, а на випадок втрати енергопостачання на ЧАЕС є резервні дизель-генератори.
«Навіть якщо вода випарується в басейні відпрацьованого палива в Чорнобилі, загрози для населення немає, і будь-яка випарована вода може бути поповнена. Згідно з стрес-тестом після Фукусіми 2011 року, втрата систем охолодження в Чорнобилі призведе до підвищення температури, але не призведе до аварії», - пишуть вони.
Вчені нагадують, що реактори ЧАЕС не є активними, а четвертий реактор, де у 1986 році сталася аварія, закритий саркофагом.
«Американське ядерне товариство поділяє стурбованість з приводу того, що вентиляція в Чорнобилі не працює, оскільки весь персонал продовжує працювати та проживати на місці з початку російської військової окупації 24 лютого», - говорять члени товаривства, закликаючи відновити на ЧАЕС електропостачання, зв’язок та моніторинг з боку МАГАТЕ.
Американське ядерне товариство, засноване в 1954 році, об'єднує понад 10 тисяч членів, які представляють уряд, наукові кола, науково-дослідні лабораторії, медичні установи та приватну промисловість.
Раніше, міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй Твіттер-сторінці, що єдина електромережа, яка живить ЧАЕС та всі ядерні обєкти, була пошкоджена і ЧАЕС втратило електропостачання.
«Я закликаю міжнародне співтовариство терміново вимагати від Росії припинити вогонь і дозволити ремонтним підрозділам відновити електропостачання. Резервні дизель-генератори мають 48-годинну потужність для живлення Чорнобильської АЕС. Після цього системи охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива припинять роботу, і витоки радіації неминучі. Варварська війна Путіна ставить під загрозу всю Європу. Він повинен негайно припинити це!» - написав Кулеба.
МАГАТЕ, у свою чергу, повідомило, «що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об’єму охолоджуючої води на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання».
Згідно із останнім оновленням Державного інспекції ядерного регулювання України, «параметри безпеки об’єктів ДСП «Чорнобильська АЕС» поки перебувають у нормі».
Але ДІЯРУ не може здійснювати контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки, робота системи радиаційного контролю не відновлена, звязку та сполучення із ЧАЕС немає, частина необхідних робіт не виконується.
«Доступна інформація щодо параметрів безпеки продовжує свідчити про тенденцію сталого погіршення низки показників», - йдеться на веб-сайті організації.
Після пошкодження лінії електропередачі були ввімкнені аварійні дизель-генератори.
«За умови безвідмовної роботи, запасу дизельного палива на дизель-генераторах вистачить на 48 годин. Знеструмлення ДСП «Чорнобильська АЕС» унеможливлює контроль параметрів ядерно та радіаційної безпеки на об’єктах підприємства. За інформацією НЕК «Укренерго», бойові дії в регіоні унеможливлюють ремонтні роботи з відновлення енергопостачання підприємства».
Родичі працівників ЧАЕС, що перебувають у заручниках російської влади, повідомляють Голосу Америки про триваюче погіршення фізичного та психічного стану персоналу та втрату зв`язку.
Дезінформація Росії про "лабораторії з вироблення біологічної зброї" в Україні - "це абсурд", - Пентагон
Росія просуває дезінформацію про начебто фінансовані США "лабораторії з вироблення біологічної зброї" в Україні, про це повідомив представник Пентагону. "Це абсурд. Це сміховинно. Це неправда... Це частина російського наративу - твердити, що вони жертви", - цитує високопосадовця журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін.
У ЄС також відкинули звинувачення Москви. "Достовірність інформації, наданої Кремлем, загалом дуже сумнівна та низька", – сказав речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано, цитує Reuters.
"Російська дезінформаційна кампанія має досвід просування маніпулятивних наративів про біологічну зброю та нібито «секретні лабораторії»", — сказав він, додавши, що ЄС не знає жодних українських лабораторій, які не відповідають міжнародному праву.
У вівторок 8 березня на слуханнях у Сенаті заступниця державного секретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд, відповідаючи на запитання сенатора-республіканця Марко Рубіо про те, чи в Україні є хімічна чи біологічна зброя, заявила, що "в Україні є біологічні дослідницькі лабораторії, якими російські сили можуть прагнути заволодіти".
Рубіо заявив: "Я певний, ви знаєте про те, що російські пропагандисти поширюють різноманітну інформацію про те, як вони викрили змову українців застосувати біологічну зброю у країні за координації НАТО. Якщо в Україні станеться напад із застосуванням біологічної чи хімічної зброї, чи є у вас сумніви, що за це на 100% будуть відповідальні росіяни?" Нуланд відповіла, що сумнівів у цьому немає, адже це "класичний російський прийом - звинувачувати інших у тому, що вони самі планують".
Російське МЗС повідомило напередодні про викриття "екстреної зачистки київським режимом слідів воєнно-біологічної програми, яку Київ реалізує за фінансування Міноборони США", пише РИА Новости.
У відповідь на закиди Кремля МЗС України заявила, що публічні заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію. "Після низки абсурдних заяв посадовців росії щодо нібито створення «брудної» ядерної бомби в нашій державі російська дезінформаційна машина переключилася на тему біологічної зброї", - наголосило міністерство.
МОЗ України також спростувало російські пропагандистські заяви й наголосило, що на території держави немає американських лабораторій.
Як пише Reuters, із 1990-х років США та Україна співпрацювали у межах міжнародної угоди про зменшення загрози використання зброї масового ураження, а із 2005 - разом працювали задля запобігання спалахів інфекційних хвороб, включаючи дослідження вакцин.
У статті використано матеріали Reuters, УкрІнформ, РИА Новости
Керівництво Конгресу США домовилось про новий пакет допомоги для України
Керівництво Конгресу США узгодило новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам обсягом 13,6 млрд дол, повідомляє АР. Допомога є частиною законопроекту обсягом 1,5 трлн дол, який передбачає додаткове фінансування для подолання пандемії у США а також фінансування роботи уряду до кінця року.
Майже половину з пакету 13,6 млрд дол буде спрямовано на гуманітану та економічну допомогу, а іншу половину - на оборону в Україні а також для союзників США на східному фланзі НАТО, пише WSJ.
"Війна в Європі зосередила енергію Конгресу, щоб чогось досягнути і зробити це швидко", - заявив лідер більшості Сенату демократ Чак Шумер.
Лідер меншості Сенату республіканець Мітч Макконнелл вказав, що пакет, зокрема, передбачає надання кредитних гарантій Польщі, щоб та змогла замінити літаки, які та планує спрямувати до України. "Це важливий крок, його потрібно затвердити. Його потрібно затвердити швидко", - додав Макконнелл.
Конгресмени збільшили обсяг планованої допомоги Україні, порівняно із запитом адміністрації Байдена. Білий дім минулого тижня подав до Конгресу США запит на 10 млрд дол фінансування програм підтримки України. "Цей запит визначає негайну потребу в 10 мільярдах доларів додаткової гуманітарної, безпекової та економічної допомоги для України та партнерів в Центральній Європі, через невиправдане і неспровоковане вторгнення", - йдеться в запиті до Конгресу від Шаланди Янг, заступниці директора Служби США з питань управління та бюджету. Янг зазначила, що можливо буде потрібно більше коштів.
Конгрес може затвердити допомогу вже цього тижня, адже 11 березня спливає строк для затвердження додаткових урядових витрат, щоб забезпечити безперебійне фінансування роботи уряду до кінця 2022 року.
В статті використано матеріали АР, WSJ
Візит Камали Гарріс до Польщі затінений розходженням щодо літаків Україні
Повідомляючи про поїздку віце-президентки США Камали Гарріс 10 березня до Польщі та Румунії, американські ЗМІ та європейські коментатори вказують, що її візит відбуватиметься на тлі дискусій щодо способів західної військової допомоги Україні.
Країни НАТО надають українцям зброю, зокрема протитанкові та протиповітряні ракети й інше спорядження, але заявляють, що альянс не бере прямої участі у війні і зокрема не погоджується на заклик України захищати український повітряний простір.
Перспектива, що літаки-винищувачі "у розпорядженні уряду США" вирушають з бази США/НАТО у Німеччині у повітряний простір над Україною, в якому воює Росія, порушує серйозну стурбованість в цілому альянсі.
Польський уряд 8 березня оголосив, що готовий віддати у розпорядження уряду США свої бойові літаки радянського виробництва і переслати їх на військову базу в Німеччині, щоб літаки можна було передати українським збройним силам.
Раніше про можливість передачі Україні літаків з кількох країн Східної Європи казав верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель та інші представники.
Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 березня сказав телестанції CBS про «зелене світло» бажанню таких країн як Польща постачання зброї Україні.
«Насправді ми зараз розмовляємо з нашими польськими друзями про те, що би ми могли зробити, щоб поповнити їхні потреби, якщо вони вирішать передати ті літаки-винищувачі українцям», - сказав держсекретар в інтер’ю програмі Face the nation.
Але, згідно з агентством Associated Press (АР), «поляки перед своїм оголошенням (8 березня) не узгодили цю ідею з адміністрацією Байдена, і Пентагон одразу ж назвав ідею «неслушною».
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала у сенатському Комітеті закордонних справ 8 березня, що вона побачила повідомлення польського уряду, коли їхала в автомобілі.
Сенатор Кріс Мерфі назвав «цікавим» те, що Польща оголосила план, «не повідомивши спочатку про це нам».
«Це один з рідкісних випадків розбіжностей у переважно згуртованих намаганнях союзників у НАТО допомагати Україні, водночас не втягуючись у ширшу війну з Росією», - пише АР, додаючи, що завданням Камали Гарріс буде «залагоджувати» становище.
Тим часом у Варшаві 9 березня підтвердили наміри передати Україні літаки в межах військової допомоги для оборони від російського нападу.
Неможливо, щоб Польща була єдиною країною НАТО, яка готова взяти на себе ризик...Якуб Кумох, радник президента Польщі
«Польща готова діяти, але лише в рамках альянсу, в рамках НАТО», - цитує агентство Reuters радника польського президента у закордонних справах Якуба Кумоха з його інтерв’ю польському телебаченню TVP.
«Неможливо, щоб Польща була єдиною країною НАТО, яка готова взяти на себе ризик, і щоб інші країни не компенсували б, або не поділили з нами той ризик в якийсь інший спосіб», - додав польський представник.
У заяві речника американського міністерства оборони Джона Кірбі сказано, що США тримають «контакт з польським урядом після оприлюдненого оголошення» і наголошують, що рішення стосовно літаків зрештою є рішенням «польського уряду».
«Ми будемо надалі консультуватися з нашими союзниками та партнерами щодо нашої триваючої безпекової допомоги Україні, бо фактично пропозиція Польщі демонструє певні труднощі з цим питанням. Перспектива того, що літаки-винищувачі "у розпорядженні уряду США" вирушають з бази США/НАТО у Німеччині і летять у повітряний простір над Україною, в якому воює Росія, порушує серйозну стурбованість в цілому альянсі НАТО. Нам просто неясно, чи є для цього суттєве обґрунтування. Ми далі радитимемося з Польщею та іншими союзниками в НАТО стосовно цього питання і складних логістичних викликів, яке воно порушує, але ми не вважаємо, що пропозиція Польщі слушна».
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