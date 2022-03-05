Редакція The Washington Post закликала Байдена прийняти біженців з України

Білий дім повинен запропонувати прийняти біженців з України у США. До цього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликала редакційна стаття видання The Washington Post.

Редакційний матеріал відзначає, що для реалізації цього кроку президенту США не потрібна підтримка Конгресу.

"Це ще один спосіб справді підтримати хоробрих та працелюбних людей України і наших союзників у світі. Такий крок також надав би більше робітників для економіки США", - пише видання.

У виданні закликали США прийняти українців "з відкритими обіймами", та відзначили, що "моральним провалом" Сполучених Штатів Америки у минулому була відмова прийняти деяких єврейських біженців під час Другої Світової війни та відмова прийняти більше вимушених переселенців після тої війни, особливо євреїв, які пережили Голокост. Редакційна стаття також закликає США та ЄС гарантувати гостинний прийом і не білим біженцям з України.

Питання прийому біженців з України на Заході супроводжується дискусією щодо дискримінації щодо біженців від інших конфліктів, та біженців з України, які не є білими.

Численні ЗМІ, правозахисники відзначають, що не білі біженці з України стикаються із дискримінацією, намагаючись залишити Україну, потрапити до країн Європи.

"Поки Румунію, Угорщину та Польщу хвалять на міжнародному рівні за прийняття шукачів притулку з України, не всі біженці отримують гостинний прийом", - пишуть Euronews.

Раніше губернатор американського штату Нью Джерсі заявив про готовність "надати безпечний прихисток та підтримку" біженцям з України, та відправив відповідного листа президенту Сполучених Штатів Америки.

Днями сенаторка-демократка Елізабет Воррен заявила, що США "повинні прийняти біженців, які тікають від брутальної агресії Росії в Україні".

"Ми повинні прийняти біженців та надати гуманітарну підтримку", - твітував сенатор-демократ Ед Маркі

"За оцінками, 4 мільйони людей тікатимуть від насильства в Україні. Мої колеги та я підштовхуємо президента США та державного секретаря Блінкена розпочати працювати, щоб використати міжнародну гуманітарну підтримку та гарантувати, що ці біженці матимуть необхідні ресурси, щоб вижити", - твітував напередодні конгресмен-демократ Джейсон Кроу.

Як повідомляло "Радіо Свобода", Сполучені Штати Америки оголосили 3 березня, що надають українцям «тимчасовий захищений статус» на наступні 18 місяців.

Такий крок Міністерства внутрішньої безпеки дозволить українцям, які вже перебувають у США і не можуть повернутися в Україну через напад Росії, залишатися тут, і знімає загрозу їх депортації.

«Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, яка триває, до безглуздого насильства, і українці змушені шукати притулку в інших країнах», – заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

«У ці надзвичайні часи ми продовжуватимемо пропонувати свою підтримку і захист громадянам України у Сполучених Штатах», – додав він, повідомляє "Радіо Свобода".

Раніше опитування Reuters/Ipsos вказало, що більшість американців вважають, що їх країна має прийняти біженців з України.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The Washington Post.