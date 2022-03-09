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Час-Тайм. Питання літаків. Новий пакет допомоги Україні. Деталі

Час-Тайм. Питання літаків. Новий пакет допомоги Україні. Деталі
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Час-Тайм. Питання літаків. Новий пакет допомоги Україні. Деталі

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В ефірі Час-Тайм. 14-тий день війни. «Варварським використанням сили» - назвала атаку на пологовий будинок в Маріуполі речниця Білого дому. Шляхи допомоги Україні обговорили у Вашингтоні Держсекретар Блінкен та голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Керівництво Конгресу США узгодило новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам обсягом 13 мільярдів 600 мільйонів доларів. Економіка війни: як працюють українські фінанси і на скільки вистачить грошей МВФ. Оцінки банкірів та аналітиків.

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