Час-Тайм. Питання літаків. Новий пакет допомоги Україні. Деталі

В ефірі Час-Тайм. 14-тий день війни. «Варварським використанням сили» - назвала атаку на пологовий будинок в Маріуполі речниця Білого дому. Шляхи допомоги Україні обговорили у Вашингтоні Держсекретар Блінкен та голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Керівництво Конгресу США узгодило новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам обсягом 13 мільярдів 600 мільйонів доларів. Економіка війни: як працюють українські фінанси і на скільки вистачить грошей МВФ. Оцінки банкірів та аналітиків.