Час-Тайм. Питання літаків. Новий пакет допомоги Україні. Деталі
В ефірі Час-Тайм. 14-тий день війни. «Варварським використанням сили» - назвала атаку на пологовий будинок в Маріуполі речниця Білого дому. Шляхи допомоги Україні обговорили у Вашингтоні Держсекретар Блінкен та голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Керівництво Конгресу США узгодило новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам обсягом 13 мільярдів 600 мільйонів доларів. Економіка війни: як працюють українські фінанси і на скільки вистачить грошей МВФ. Оцінки банкірів та аналітиків.
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Час-Тайм. США запровадили нові санкції проти російських олігархів
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Час-Тайм. Головне про зусилля США для зупинки війни Росії в Україні
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Час-Тайм. 6-тий день війни. Байден поговорив із Зеленським