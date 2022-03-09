ООН шокований нападом РФ на пологовий будинок. Звітує про допомогу Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив напад на лікарню у Маріуполі та закликав до припинення кровопролиття.

«Сьогоднішній напад на лікарню в Маріуполі, Україна, де розташовані пологові та дитячі відділення, є жахливим. Цивільні жителі платять найвищу ціну за війну, яка не має з ними нічого спільного. Це безглузде насильство має припинитися. Припиніть кровопролиття зараз», - написав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Твіттері.

У середу, 9 березня, речник ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу в Нью-Йорку повідомив, що Організація Об’єднаних Націй «терміново» розглядає «шокуючі повідомлення» про бомбардування лікарні в Маріуполі та заявляє, що лікарні та медичні працівники «ніколи, ніколи не повинні бути мішенню».

«Варто нагадати, що ми закликали, ВООЗ закликала, негайно припинити напади на охорону здоров’я, лікарні, медичних працівників, машини швидкої допомоги. Жодна з них ніколи, ніколи не повинна бути мішенню», – цитує Дюжарріка кореспондентка Голосу Америки в ООН.

Напад на лікарню у Маіруполі засудила і Кетрін Рассел, виконавча директорка ЮНІСЕФ.

«Я із жахом дізналася про напад сьогодні на пологовий будинок у Маріуполі, в Україні. Напад, який, як повідомляється, залишив маленьких дітей і породіль похованими під завалами зруйнованих будівель. Ми ще не знаємо кількості жертв, але побоюємося найгіршого», - написала вона на офіційній Твіттер-сторінці.

Також речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив про загострення гуманітарної кризи в Україні.

«Гуманітарна криза в Україні продовжує швидко загострюватися, зі зростанням кількості жертв, біженців і людей, які переміщуються всередині країни», - сказав він.

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на середу, 9 березня, понад 2.2 мільйона людей перетнули міжнародні кордони з України.

Речник ООН відвзвітував про роботу установ ООН у наданні допомоги Україні. Співробітники ВООЗ через Західну Україну перевезли 76 метричних тонн товарів, доставивши у Київ в понеділок, 7 березня, п’ять тонн товарів, здебільшого – хірургічні набори. «Це було зроблено у співпраці з місцевими органами охорони здоров’я», - сказав він.

Всесвітня продовольча програма, яка є однією зі структур ООН, створює логістичну інфраструктуру для підтримки гуманітарної спільноти, уклавши контракти для доставки на склади в Києві, Львові та Чернівцях та в сусідніх країнах.

Також, заявив Дюжаррік, ООН намагається вплинути на Росію з метою отримання можливості безпечного надання гуманітарної допомоги в Україні.

«Наші колеги-гуманітарники, які перебувають у Москві, сьогодні провели зустріч на високому рівні з Міністерством закордонних справ та Міністерством оборони Російської Федерації. Учасники домовилися продовжувати зміцнювати цю співпрацю з метою надання принципової та своєчасної гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали від кризи в Україні», - повідомив речник.

За його словами, ці зусилля спиратимуться на існуючі цивільно-військові координаційні структури в Україні, які вже обслуговують понад 100 гуманітарних партнерів.

Тим часом Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розмовляв у четвер з канцлером Німеччини Олафом Шульцом, а потім із Жозефом Борреллом, Високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, повідомив речник ООН.

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