Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Новий пакет допомоги Україні – скільки, коли, на що

Студія Вашингтон. Новий пакет допомоги Україні – скільки, коли, на що
Embed
Студія Вашингтон. Новий пакет допомоги Україні – скільки, коли, на що

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Шляхи допомоги Україні обговорили у Вашингтоні Держсекретар Блінкен та голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Керівництво Конгресу США узгодило новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам обсягом 13 мільярдів 600 мільйонів доларів.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG