Студія Вашингтон. Новий пакет допомоги Україні – скільки, коли, на що

Сьогодні в Студії Вашингтон. Шляхи допомоги Україні обговорили у Вашингтоні Держсекретар Блінкен та голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Керівництво Конгресу США узгодило новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам обсягом 13 мільярдів 600 мільйонів доларів.