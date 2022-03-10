Час-Тайм. Заяви Гарріс в Польщі, пакет допомоги Україні. Подробиці
В ефірі Час-Тайм. Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю у своїх операціях «під чужим прапором» в Україні – попередили в Білому домі. Шляхи допомоги Україні у війні з Росією обговорила віце-президентка США Камала Гарріс з президентом Польщі у Варшаві. Палата представників Конгресу США затвердила новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам на суму 13 млрд 600 млн доларів. У Кремнієвій долині українці-працівники тех-індустрії об'єднали зусилля аби переконати великі корпорації повністю розірвати стосунки з Росією.
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