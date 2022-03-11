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Час-Time

Час-Тайм. Чи є загроза використання Росією хімічної зброї? Заяви США

Час-Тайм. Чи є загроза використання Росією хімічної зброї? Заяви США
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Час-Тайм. Чи є загроза використання Росією хімічної зброї? Заяви США

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В ефірі Час-Тайм. У Сполучених Штатах серйозно ставляться до загрози, що Росія може використати хімічну зброю проти Українців. США, країни G7 та Євросоюз закликатимуть до скасування для Росії статусу “країни найбільшого сприяння”. Конгрес схвалив бюджет, у якому прописані і понад 13 мільярдів допомоги Україні. Американські законодавці закликають адміністрацію допомогти українцям захистити небо. Як у США волонтери відправляють гуманітарні вантажи до України. Ненависть до Путіна та ідей, які він пропагує стає частиною ДНК української нації - історики.

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