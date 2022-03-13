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- Голос Америки
Генсек ООН та президент Туреччини обговорили шляхи досягнення миру в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час недільної телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловив йому подяку за його посередницькі зусилля між Росією та Україною.
«Вони обговорили поточні ініціативи, щоб покласти край конфлікту, оскільки мир – це головна мета», - йдеться у повідломленні речника Генсека ООН.
Також сторони обговорили питання, пов’язані з ядерною безпекою, та вплив війни в Україні на харчову та енергетичну безпеку у світі.
В матеріалі використані джерела ООН
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- Голос Америки
- Reuters
Британський уряд платитиме тим, хто приймає біженців з України
Британія буде платити людям, які приймають українських біженців у своїх домівках.
Таким чином уряд країни намагається послабити невдоволення громадськості через слабку реакцію уряду на гуманітарну кризу, яку вважають однією з найбільших у Європі з часів ІІ Світової війни.
За повідомленням уряду, нова британська програма "Дім для України" дозволить біженцям з України приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають там родинних зв'язків.
Місцевим британцям, які запропонують біженцям вільну кімнату або майно на період принаймні шість місяців, уряд платитиме 350 фунтів стерлінгів (близько 450 доларів) в місяць.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон намагається позиціонувати себе як одна з країн, що найбільше допомагає українцям в час російського вторгнення. Втім його уряд останнім часом критикують через затримку рішення щодо прийому біженців.
Законодавці від основних політичних партій Британії критикували уряді вимоги, щоб українці отримували візи та проходили біометричні тести перед тим, як прибути до Британії. Кабінету Джонсона закидають, що їхні рішення ставлять у пріоритет бюрократію, замість добробуту тих, хто втікає від війни.
Нова програма уряду передбачає, що до кінця наступного тижня представники британської громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи зможуть запропонувати біженцям житло на своїх веб сайтах.
“Велика Британія стоїть з Україною в їхню найтемнішу годину, і британська громадськість розуміє потребу якнайшвидше доставити якомога більше людей у безпечне місце”, - заявив міністр з питань житлово-комунального господарства країни Майкл Гоув.
“Я закликаю людей по всій країні приєднатися до національних зусиль і запропонувати підтримку нашим українським друзям. Разом ми можемо дати безпечний дім тим, хто цього вкрай потребує”, - додав урядовець.
Кожен, хто пропонує біженцям кімнату або будинок, повинен буде показати, що їхнє помешкання відповідає стандартам, їх також можуть перевіряти на наявність судимості.
Раніше Агентство ООН у справах біженців повідомляло, що число осіб, які залишають Україну через небезпеку, може зрости до понад 4 мільйонів людей.
Папа Римський назвав Маріуполь «містом-мучеником»
Папа Римський Франциск назвав Маріуполь, де внаслідок ударів російських військ загинули понад півтори тисячі цивільних і зруйнована міська інфраструктура, «містом-мучеником». Понтифік 13 березня присвятив війні Росії проти України серію твітів російською, українською та англійською мовами, в яких закликав «припинити цю різанину».
«Місто, яке носить імʼя Діви Марії, Маріуполь, стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати: єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста на цвинтарі», – ідеться у зверненні глави католицької церкви.
«З болем у серці приєдную мій голос до голосу простих людей, що благають про кінець війни. Нехай же в ім’я Боже буде почутим крик страждаючих… У Боже ім’я, прошу вас: припиніть цю різанину! Хочу ще раз закликати приймати численних біженців, в яких перебуває Христос, і подякувати за велику мережу солідарності, що сформувалася», – додав папа Франциск.
Внаслідок блокади російськими військами Маріуполя в місті загинули 1 582 мирних жителі – про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ 13 березня.
Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.
- Голос Америки
Салліван: США та їхні союзники посилюватимуть тиск на Росію
Той факт, що Росія розширює коло своїх цілей в Україні і, зокрема, прагне вразити нові цілі поблизу польського кордону, відображає невдоволення Росії темпами вторгнення, заявив у неділю радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи на каналі CNN.
Салліван нагадав, що Вашингтон не планує розміщувати американські збройні сили в Україні, але наголосив, що США захищатимуть «кожний дюйм» території НАТО.
Крім того, він зазначив, що США збільшать допомогу українським бійцям, у тому числі нададуть їм зенітне озброєння.
Салліван підкреслив, що США та їхні союзники продовжать нарощувати тиск на Росію, і попередив, що будь-які дії Китаю або інших країн, спрямовані на те, щоб допомогти Москві ухилитися від західних санкцій, спричинять наслідки.
В матеріалі використані джерела CNN
- Голос Америки
- Associated Press
Біженці з України ризикують стати жертвами експлуатації та торговців людьми - ООН
У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні біженки з України.
Поліція міста Вроцлав, Польща, повідомила про затримання 49-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні біженки з України. За попередньою інформацією, чоловік по інтернету заманив 19-річну українку пропозиціями допомогти. За даними місцевої влади, підозрюваному загрожує 12 років тюрми за цей “брутальний злочин”.
Інший випадок - особа обіцяла 16-річній дівчині-біженці роботу та кімнату, втім представники влади вчасно втрутились у ситуацію.
Третій випадок - на кордоні з Польщею у містечку Медика. Підозри викликав чоловік, що пропонував допомогу лише жінкам та дітям. Коли його почали допитувати поліцейські, він заплутався у свідченнях.
Представники агенції ООН з питань біженців попереджають, що найбільш вразливі категорії біженців можуть стати мішенню торговців людьми або потрапити в інші форми експлуатації.
“Очевидно, більшість біженців тут - це жінки та діти. Має місце занепокоєння про потенційні ризики торгівлі, також експлуатації, сексуальної експлуатації та насильства. Це ситуації, де особи, такі як торгівці людьми, шукають собі вигоду”, - сказала журналістам Джун-аг Гедіні-Вільямз, керівниця глобальних комунікацій Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яка днями відвідувала кордони Румунії, Польщі та Молдови.
Співробітники служб безпеки в Румунії та Польщі повідомили виданню Associated Press, що офіцери розвідки в цивільному одязі полюють за кримінальними елементами у громадах біженців.
Зокрема, у румунському прикордонному місті Сірет влада повідомила, що напередодні вигнали чоловіків, які пропонували жінкам безкоштовний транспорт.
На польському кордоні Медика працює семеро волонтерів, колишніх військових із елітного підрозділу Франції “Французького іноземного легіону”, вони відповідають за безпеку біженців і шукають потенційних торговців людьми.
«Сьогодні вранці ми виявили трьох чоловіків, які намагалися посадити у фургон групу жінок. Я не можу на 100% сказати, що вони хотіли завербувати їх для секс-торгівлі, але коли ми почали з ними розмовляти, підійшли до них — вони занервували і відразу пішли геть, - розповів один із колишніх легіонерів, який назвав лише своє ім’я Морней.
“Люди, які залишають Україну, перебувають в емоційному стресі, у них є травма, страх, розгубленість. Це не просто про торгівлю людьми, є ризик викрадення, зґвалтування... їх вразливість може бути використана в різних формах”, - розповіла журналістам психологиня Крістіна Мінкулеску із організації Next Steps Romania, що надає підтримку жертвам торгівлі людьми.
За даними Агенції ООН з питань біженців, понад 2,5 мільйони людей залишили Україну за останні понад два тижні війни. Ситуацію називають безпрецедентною гуманітарною кризою в Європі з часів ІІ Світової війни.
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