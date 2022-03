Юридично українських біженців від війни з Росією у США не існує: що відбувається із прийняттям українців 

Військовослужбовці російських Збройних сил, які окупували місто Ірпінь поблизу Києва, вбили 51-річного американського журналіста Брента Рено, ще один його колега, також журналіст зі США, поранений. 13 березня начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив ​, що було вбито журналіста американського видання The New York Times, оскільки при ньому було посвідчення видання.

Пізніше заступник головного редактора The New York Times Кліфф Леві підтвердив загибель Брента Рено у себе в Твіттері, але уточнив, що Брент не був в Україні на завданні The New York Times.

"Ми глибоко засмучені дізнатися про смерть Брента Рено. Брент був талановитим фотографом та документалістом, який протягом років виконував завдання для The New York Times.

Хоча в минулому він виконував завдання для The Times (востаннє в 2015 році), в Україні він не перебував на завданні будь-якого відділу The Times. Всі повідомлення, що він працював на The Times надійшли, оскільки він мав при собі посвідчення, яке було видано йому багато років тому", - йдеться у заяві Леві.

Другого журналіста на імʼя Хуан госпіталізували до клініки Охматдит у Києві. За його словами, разом із Брентом Рено вони намагалися зняти, як відбувається евакуація жителів Ірпеня, але після перетину блокпосту біля мосту по них почали стріляти. Хуан бачив, що Брент Рено був поранений у шию.

Раніше цього тижня, в Баришівці, що на схід від Києва, зазнав поранення журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір. Це сталося під час виконання ним редакційного завдання.

За словами Кушніра, ракетний удар чи удар з авіації стався близько 3:00 11 березня в Баришівці. Внаслідок того нападу були ще постраждалі.

Першу допомогу кореспондентові Радіо Свобода надали військові медики і медики Баришівки.

В матеріалі використані джерела Твіттер