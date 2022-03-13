Американські та китайські високопосадовці в Римі обговорять війну Росії проти Україні 

Американські та китайські високопосадовці зустрінуться в понеділок в Римі, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну та його вплив на світову безпеку.

«В понеділок Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, посадові особи ради з нацбезпеки та Державного департаменту перебуватимуть у Римі. Салліван матиме зустріч з членом політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу Комісії з міжнародних відносин Янгом Джечі в рамках наших триваючих зусиль тримати відкритими канали комунікації між США та Народною республікою Китай», - йдеться в повідомленні речниці Ради з нацбезпеки Емілі Горн, розміщеному на сайті Білого дому.

«Сторони обговорять триваючі зусилля дати раду конкуренції між нашими країнами та обговорити вплив війни Росії проти України на регіональну та світову безпеку», - написала речниця.

У Римі Салліван також зустрінеться з Луіджі Маттіоло, дипломатичним радником італійського премє’р-міністра Маріо Драгі, щоб обговорити «координацію потужної, об’єднаної міжнародної відповіді путінській війні вибору».