Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Як довго Кремль може продовжувати наступ? Оцінки зі США

Час-Тайм. Як довго Кремль може продовжувати наступ? Оцінки зі США
Embed
Час-Тайм. Як довго Кремль може продовжувати наступ? Оцінки зі США

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. У Пентагоні заявляють, що попри постійні обстріли, наземний наступ Росії залишається без поступу. Детально про реакцію Заходу на нові атаки Росії та зусилля із протидії Кремлю. Сенатори США, які перебувають із візитом у Польщі, висловилась за збільшення військової допомоги Україні - інтерв’ю.

Як відбувалась евакуація мешканців окупованого росіянами Ірпеня та прилеглих до нього сіл у передмісті Києва. Вшанувати память українських дітей, які загинули від рук російських військових, у неділю до Білого дому прийшли діти іммігрантів з України.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG