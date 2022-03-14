Як відбувалась евакуація мешканців окупованого росіянами Ірпеня та прилеглих до нього сіл у передмісті Києва. Вшанувати память українських дітей, які загинули від рук російських військових, у неділю до Білого дому прийшли діти іммігрантів з України.
Час-Тайм. Як довго Кремль може продовжувати наступ? Оцінки зі США
В ефірі Час-Тайм. У Пентагоні заявляють, що попри постійні обстріли, наземний наступ Росії залишається без поступу. Детально про реакцію Заходу на нові атаки Росії та зусилля із протидії Кремлю. Сенатори США, які перебувають із візитом у Польщі, висловилась за збільшення військової допомоги Україні - інтерв’ю.
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березень 11, 2022
Час-Тайм. Чи є загроза використання Росією хімічної зброї? Заяви США
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березень 10, 2022
Час-Тайм. Заяви Гарріс в Польщі, пакет допомоги Україні. Подробиці
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березень 09, 2022
Час-Тайм. Питання літаків. Новий пакет допомоги Україні. Деталі
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березень 08, 2022
Час-Тайм. США заборонили імпорт російської нафти і газу
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березень 07, 2022
Час-Тайм. Як захистити небо над Україною? Заяви у США
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березень 04, 2022
Час-Тайм. G7 закликає Росію негайно зупинити війну проти України