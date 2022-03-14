Час-Тайм. Як довго Кремль може продовжувати наступ? Оцінки зі США

В ефірі Час-Тайм. У Пентагоні заявляють, що попри постійні обстріли, наземний наступ Росії залишається без поступу. Детально про реакцію Заходу на нові атаки Росії та зусилля із протидії Кремлю. Сенатори США, які перебувають із візитом у Польщі, висловилась за збільшення військової допомоги Україні - інтерв’ю.