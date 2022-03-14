Студія Вашингтон. Головне про реакцію Заходу на нові атаки Росії

Сьогодні в Студії Вашингтон. Обстріли українських міст продовжуються. Водночас у Пентагоні заявляють, що попри постійні обстріли, наземний наступ Росії залишається без поступу - в основному через спротив українських сил, які серед іншого, активно зривають постачання росіян.