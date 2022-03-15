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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Візит Джо Байдена до Брюсселя – деталі поїздки

Студія Вашингтон. Візит Джо Байдена до Брюсселя – деталі поїздки
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Студія Вашингтон. Візит Джо Байдена до Брюсселя – деталі поїздки

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Джо Байден підписав бюджетний закон, де серед іншого закладено понад 13 з половиною мільярдів доларів для допомоги Україні. Очікування у США від віртуального звернення президента України до Конгресу.

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