Час-Тайм. Нова допомога США Україні. Промова Зеленського у Конгресі
В ефірі Час-Тайм. Володимир Зеленський виступив перед двома палатами Конгресу США. Як у Конгресі відреагували на промову президента України? Президент Байден підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму $800 млн. У Брюсселі відбулась позачергова зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. В юридичному сенсі біженців від війни в Україні у США просто не існує: що відбувається із прийняттям українців. Як волонтери організували процес евакуації з Києва. Зустріти війну з немовлям на руках: історія родини, яка залишила рідний дім у Фастові у пошуках безпеки. Волонтери у США зібрали для України 5 тисяч професійних медичних аптечок на загальну суму у $500 тисяч.
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