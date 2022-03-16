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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як у Конгресі США відреагували на промову Зеленського

Студія Вашингтон. Як у Конгресі США відреагували на промову Зеленського
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Студія Вашингтон. Як у Конгресі США відреагували на промову Зеленського

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Сьогодні в Студії Вашингтон. На третій тиждень війни Росії проти України Володимир Зеленський виступив перед двома палатами Конгресу США. Американські законодавці вітали президента України стоячи та з оплесками. Після виступу Володимира Зеленського в Конгресі президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

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