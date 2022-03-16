Студія Вашингтон. Як у Конгресі США відреагували на промову Зеленського

Сьогодні в Студії Вашингтон. На третій тиждень війни Росії проти України Володимир Зеленський виступив перед двома палатами Конгресу США. Американські законодавці вітали президента України стоячи та з оплесками. Після виступу Володимира Зеленського в Конгресі президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.